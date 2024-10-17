В центре реабилитации «Ясенки» открыли новое лечебно-диагностическое направление

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Кабинет вегетативно-резонансной диагностики и биорезонансной терапии открыли в подмосковном центре реабилитации «Ясенки», в котором проходят восстановление участники специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Центр «Ясенки» постоянно модернизируется, закупается новейшее оборудование, специалисты проходят обучения. На днях мы запустили новое лечебное направление, которое значительно улучшит качество диагностики и лечения наших ребят», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Она добавила, что в «Ясенках» помощь получили уже около 300 бойцов СВО.
В министерстве объяснили, что вегетативно-резонансная диагностика позволяет увидеть различные отклонения в работе организма и установить причину болезненного состояния.
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