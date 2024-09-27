Жители Подмосковья поучаствуют в опросе по сохранению мужского здоровья

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-опросе по сохранению и укреплению мужского здоровья.
Как сообщает Российский государственный социальный университет, исследование направлено на определение направлений работы по укреплению и сохранению здоровья мужчин России. Возрастное ограничение 18+. Участие конфиденциальное и анонимное. Ответить на вопросы можно по ссылке https://survey.questionstar.ru/Men.
Как сообщалось ранее, в сосудистых центрах Москвы появилось восемь ангиографов с 3D-моделированием, которые позволят пациентам избежать лишних рентгенологических исследований. Это снизит облучение больных и медперсонала. Техника также позволит проводить операции быстрее и снизит риски.
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Никита Кротов