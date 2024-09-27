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Жители Подмосковья поучаствуют в опросе по сохранению мужского здоровья

27 сентября 2024, 12:10
Фото:istockphoto/Liudmila Chernetska

Фото:istockphoto/Liudmila Chernetska

Жители Подмосковья могут поучаствовать в онлайн-опросе по сохранению и укреплению мужского здоровья.


Как сообщает Российский государственный социальный университет, исследование направлено на определение направлений работы по укреплению и сохранению здоровья мужчин России. Возрастное ограничение 18+. Участие конфиденциальное и анонимное. Ответить на вопросы можно по ссылке https://survey.questionstar.ru/Men.

Как сообщалось ранее, в сосудистых центрах Москвы появилось восемь ангиографов с 3D-моделированием, которые позволят пациентам избежать лишних рентгенологических исследований. Это снизит облучение больных и медперсонала. Техника также позволит проводить операции быстрее и снизит риски.

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Собянин заявил о новых ангиографах с 3D-моделированием в сосудистых центрах
27 сентября 2024, 10:40

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Восемь ангиографов с 3D-моделированием получили столичные сосудистые центры с начала текущего года. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин. Отмечено, что техника позволит сократить время проведения операций и снизит риски.
«Сегодня 3D-технологии обеспечивают полный цикл поддержки врачей — от обучения до планирования и проведения высокотехнологичных вмешательств. Они позволяют медикам создавать высокоточные трехмерные модели сосудистой сети пациента с учетом всех анатомических особенностей», — говорится в публикации градоначальника.
Кроме того, ангиографы дадут возможность не тратить время на дополнительный рентген, что снизит лучевую нагрузку на пациента и медперсонал.

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#москва
#медицина
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Офтальмолог рассказала, как избежать развития катаракты и глаукомы
27 сентября 2024, 00:39

Фото: iStock/nd3000

Катаракту и глаукому легко выявить на ранней стадии, если регулярно проходить диагностику. Об этом рассказала офтальмолог Зарина Курачинова.
«Катаракта и глаукома — это заболевания, которые развиваются постепенно и могут привести к значительному ухудшению зрения. Для профилактики катаракты важно следить за общим состоянием здоровья», — рассказала Курачинова в беседе с NEWS.ru.

Она уточнила, что необходимо контролировать сахар в крови, носить солнцезащитные очки и отказаться от курения. По словам эксперта, катаракту на ранней стадии легко выявить, посещая офтальмолога, и чем раньше обнаружить болезнь, тем проще ее вылечить.

При этом глаукома часто протекает бессимптомно до поздней стадии. Основным фактором риска становится высокое внутриглазное давление.

Таким образом, необходимо регулярно проводить диагностику, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, заключила специалист.

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#заболевания
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Невролог назвал причины возникновения детского инсульта
26 сентября 2024, 22:38

Фото: iStock/ThitareeSarmkasat

Перинатальный инсульт у детей может возникнуть из-за долгого передавливания пуповины при рождении или до родов. Об этом рассказал невролог Александр Комаров.
«В детском возрасте, как правило, развиваются несколько типов мозговых инсультов. Первая разновидность — перинатальная патология. Данный вид развивается следующим образом: во время рождения или до родов на долгое время передавливается пуповина, происходит нарушение кровообращения головного мозга, что вызывает ишемию», — рассказал Комаров в беседе с NEWS.ru.

Второй распространенный вид инсульта у детей, по словам специалиста, — геморрагический. Он происходит из-за недостатка витамина К. Профилактикой является укол витамина К сразу после родов.

Комаров добавил, что детский инсульт еще может развиться из-за врожденных изменений сосудистого звена, то есть когда ребенок начинает плакать или тужиться после родов, несформированные сосуды разрываются, вызывая геморрагические инсульты.

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В подмосковные медучреждения с начала года поступило 68 машин неотложки
26 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В медучреждения Московской области с начала года поступило около 70 автомобилей неотложной помощи. Машины были закуплены по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Автомобили предназначены для обслуживания на дому пациентов, которые из-за слабого здоровья не могут сами приехать в поликлинику, а также для оказания специализированной паллиативной помощи детям и взрослым.
«Мы стараемся каждый год обновлять автопарк не только скорой, но и неотложной помощи. В этом году поставили 68 неотложек. По восемь машин получили Московский областной детский хоспис и Балашихинская больница, по три – Лобненская, Воскресенская, Серпуховская, Солнечногорская. Кроме того, до конца года в разные уголки Подмосковья поступит 77 машин скорой», – рассказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По словам Воробьёва, в Подмосковье отмечается большой запрос жителей на всё, что касается здравоохранения.
«Это новые поликлиники рядом с домом, современное оборудование, высококвалифицированные специалисты. Особое внимание уделяем первичному звену, о важности которого часто говорит президент. В августе мы вместе открыли в Красногорске наш флагманский Детский клинический центр им. Леонида Рошаля. До конца года в Подмосковье начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также подстанция скорой помощи в городском округе Мытищи», – отметил губернатор.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что на новой подстанции в деревне Сухарево городского округа Мытищи будут работать пять бригад.
«Ранее в этом году уже открылась трёхэтажная подстанция в Ногинске. Туда из старого здания переехали 15 бригад. В здании есть всё, что нужно для полноценной и комфортной работы – диспетчерская, комнаты отдыха для водителей, врачей, фельдшеров, душевые, тёплый гараж с ремонтной зоной и мойкой», – перечислил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор напомнил, что в прошлом году в Подмосковье открыли три новые современные подстанции – в Видном, Солнечногорске и Кашире.

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#московская область
#губернатор
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#машины
#неотложная помощь
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В Дубне построят детскую поликлинику
26 сентября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детская поликлиника будет построена в Дубна в 2027 году, проект включён в государственную программу Московской области по созданию проектов социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Новая детская поликлиника будет входить в состав Дубненской больницы. Сейчас уже завершена проработка участка под медучреждение в граница улиц Вернова С.Н. и Энтузиастов. Идёт подготовка конкурсной документации для выбора подрядчика», — отмечается в сообщении.
В поликлинике будет общее педиатрическое отделение, кабинеты врачей узкопрофильных специальностей, отделение профилактики и восстановительного лечения, а также своя лаборатория. На прилегающей территории организуют парковку и места для отдыха.

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Диетолог назвала самую бесполезную кашу
26 сентября 2024, 16:11

Фото: iStock/Milanchikov

Манная каша не подходит для завтрака, так как она имеет высокий гликемический индекс и содержит мало полезных веществ. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Она пояснила, что манная каша является рафинированным продуктом, который прошел серьезную обработку.

«Это та же самая пшеница, просто в более легкоусвояемой форме. Она очень быстро всасывается, повышает уровень глюкозы и примерно через час опять дает чувство голода. Поэтому начинать с нее день не стоит», — рассказала Дианова в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, манная крупа имеет низкую питательную ценность, в ней содержится мало белка, витаминов и микроэлементов.

При этом диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о полезном перекусе. По ее словам, для этого хорошо подходят тыквенные семечки, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами. В них содержатся магний и цинк. Также тыквенные семечки являются хорошим источником полезных жиров и клетчатки, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы и контролируют голод.

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В Королёве стартовало строительство поликлиники на тысячу посещений в смену
26 сентября 2024, 15:54

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Взросло-детскую поликлинику с травмпунктом, способную принять тысячу пациентов за смену, начали строить на улице Циолковского в Королёве, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Поликлиника будет построена на территории и в составе Королевской городской больницы № 1. Сейчас на стройплощадке начались работы подготовительного периода», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь поликлиники будет составлять 4,6 тыс. квадратных метров. Взрослое отделение рассчитано на 600 посещений в смену, детское — на 300 посещений за смену, а смешанный травмпункт — на 100 посещений.

Завершить строительство планируется во втором квартале 2027 года.

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Гинеколог раскрыла степень защиты презерватива
Гинеколог Уланкина: степень защиты презерватива не превышает 85%
26 сентября 2024, 15:29

Фото: iStock/AaronAmat

Большинство россиян выбирают презервативы в качестве средства для предохранения от нежелательной беременности и ЗППП, однако этот метод не предоставляет 100% защиты. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гинеколог Ольга Уланкина.
Одним из самых распространенных средств контрацепции среди россиян являются презервативы. Они предохраняет от нежелательной беременности, и различных заболеваний, передающихся половым путем.

«Но даже правильное использование презерватива защищает от нежелательной беременности только на 95–98%. В реальности степень защиты не превышает 85%, потому что многие допускают ошибки при его использовании: надевают наизнанку, выбирают неподходящий размер или применяют лубриканты на жировой основе, разрушающие материал, из которого он состоит. В результате презерватив может порваться или соскользнуть», — рассказала Уланкина в беседе с «Известиями».

По ее словам, некоторые надевают презерватив не в начале полового акта, а непосредственно перед семяизвержением, что сильно повышает риск наступления беременности. Кроме того, презерватив не защищает от генитального герпеса, вируса папилломы человека, сифилиса. Этими болезнями можно заразиться при контакте с кожей или слизистой оболочкой рта.

Уланкина отметила, что эффективным методом защиты от нежелательной беременности является внутриматочная спираль. Однако этот способ подходит тем, кто не планирует беременность в следующие пять лет.

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Гастроэнтеролог рассказал, как часто можно пить кофе без вреда для здоровья
Врач Белоусов предупредил об опасности употребления кофе голодный желудок
26 сентября 2024, 14:38

Фото: iStock/zhudifeng

Кофе может активизировать мозговую деятельность и снизить усталость, однако стоит помнить, что кофе необходимо употреблять правильно для извлечения максимальной пользы от напитка. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», к.м.н. Евгений Белоусов.
«Рекомендуемая доза кофе для взрослого человека — это одна-две чашки в день. Лучше всего пить кофе во время второго завтрака, когда организму требуется поддержка для активной работы. При этом не стоит употреблять кофе натощак — это может вызвать раздражение слизистой желудка», — рассказал Белоусов в беседе с «Известиями».

Он также предупредил, что кофе не стоит смешивать с алкоголем. Специалист пояснил, что кофеин стимулирует нервную систему, при этом алкоголь разрушает нервные клетки. Подобное сочетание опасно для сердечно-сосудистой системы и печени.

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#продукты
#врач
#кофе
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