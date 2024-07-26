В 34 подмосковных парках вновь можно будет проверить своё здоровье

Цирроз печени является одним из вероятных последствий злоупотребления алкоголем, при этом есть категория людей, у которых риск развития этого заболевания из-за спиртных напитков в разы больше, чем у остальных. Речь идёт о пациентах с гепатитом. Об этом предупредил главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.