В 34 подмосковных парках вновь можно будет проверить своё здоровье

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жители Подмосковья в предстоящие выходные вновь смогут проверить здоровье в 34 парках. Врачи будут принимать в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и других городских округах, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«С начала лета каждые выходные врачи ведут приём в парках. Это очень удобный формат для наших жителей, так как не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни. С начала лета уже более 5,5 тыс. жителей проверили здоровье, совместив прогулку на свежем воздухе с визитом к медикам», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей СапанюкВ парках можно проверить основные показатели здоровья. Далее врачи примут решение, потребуется ли углублённая диагностика. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику на дополнительное обследование.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».
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