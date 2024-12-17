Подмосковные хирурги удалили ребёнку гигантское жидкостное образование кишки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали ребёнка с гигантским жидкостным доброкачественным образованием кишки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар обратилась мама с трёхлетним мальчиком, который жаловался на боли в животе. Юного пациента осмотрел дежурный врач. По результатам ультразвукового исследования органов брюшной полости у него обнаружили жидкостное образование объёмом 350 мл – лимфангиому брыжейки. Это доброкачественное образование, состоящее из множества маленьких полостей. Оно возникает из-за атипичного развития лимфатических сосудов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги провели комплексное обследование пациента, после чего удалили лимфангиому брыжейки. Операцию проводили лапароскопическим путём через три маленьких прокола на животе. Опухоль удалось полностью удалить без нарушения целостности кишки.
Послеоперационный период протекал гладко. Ребёнок выписан домой полностью выздоровевшим.
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«Самое опасное, что лимфангиомы брыжейки больших размеров у детей могут приводить к кишечной непроходимости из-за закупорки просвета кишки. А это грозит серьёзными осложнениями вплоть до летального исхода, если вовремя не провести операцию», – сказал заведующий детским хирургическим отделением центра Владимир Трунов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги провели комплексное обследование пациента, после чего удалили лимфангиому брыжейки. Операцию проводили лапароскопическим путём через три маленьких прокола на животе. Опухоль удалось полностью удалить без нарушения целостности кишки.
Послеоперационный период протекал гладко. Ребёнок выписан домой полностью выздоровевшим.
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Лора Луганская