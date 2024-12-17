Воскресенские офтальмологи спасли зрение пациента инновационным методом лечения

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Воскресенской больницы спасли зрение 82-летнего мужчины с последствиями тяжёлой травмы левого глаза. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
За полгода до поступления в стационар пациент упал и рассёк глаз о сучок дерева. Тогда офтальмологи обработали рану и восстановили глазное яблоко. После восстановительного периода мужчину вновь госпитализировали для плановой операции на левом глазу.
Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни.
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«Сначала мы восстановили объём и структуру тканей глаза, иссекли передние отделы стекловидного тела для восстановления передней камеры. Затем провели операцию по имплантации искусственных радужки и хрусталика. Такая операция проведена в нашем офтальмологическом отделении впервые. Она длилась 40 минут. В результате острота зрения пациента в левом глазу повысилась до 30%, а в дальнейшем ещё улучшится. До операции она составляла 2%», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Ильдар Камалов.
Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни.
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Лора Луганская