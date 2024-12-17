В Лобне 20 декабря состоится выездная донорская акция

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Лобне в пятницу, 20 декабря, сдать кровь можно будет во дворце спорта «Лобня», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря таким выездным акциям жители Московской области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — сказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.Донорская акция будет проходить с девяти утра до полудня. Принять в ней участие могут все желающие от 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. Донорам предоставят выплату на питание, а также справку для освобождения от работы в день донации и в ещё один день для отдыха с сохранением зарплаты.
Кроме того, для доноров Лобни создан Telegram-канал, где можно задать все интересующие вопросы и обменяться впечатлениями.
Адрес дворца спорта «Лобня»: улица Ленина, дом №65, стр. 1.
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