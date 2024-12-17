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В Лобне 20 декабря состоится выездная донорская акция

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Выездную донорскую акцию проведёт Московский областной центр крови в Лобне в пятницу, 20 декабря, сдать кровь можно будет во дворце спорта «Лобня», сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Благодаря таким выездным акциям жители Московской области имеют возможность сделать доброе дело и стать донорами прямо у себя в городе, не выезжая в столицу», — сказал врач-трансфузиолог Московского областного центра крови Никита Митькин.
Донорская акция будет проходить с девяти утра до полудня. Принять в ней участие могут все желающие от 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. Донорам предоставят выплату на питание, а также справку для освобождения от работы в день донации и в ещё один день для отдыха с сохранением зарплаты.



Кроме того, для доноров Лобни создан Telegram-канал, где можно задать все интересующие вопросы и обменяться впечатлениями.

Адрес дворца спорта «Лобня»: улица Ленина, дом №65, стр. 1.

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#минздрав мо
#лобня
#донор
#донорская кровь
Воскресенские офтальмологи спасли зрение пациента инновационным методом лечения
17 декабря 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Воскресенской больницы спасли зрение 82-летнего мужчины с последствиями тяжёлой травмы левого глаза. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
За полгода до поступления в стационар пациент упал и рассёк глаз о сучок дерева. Тогда офтальмологи обработали рану и восстановили глазное яблоко. После восстановительного периода мужчину вновь госпитализировали для плановой операции на левом глазу.
«Сначала мы восстановили объём и структуру тканей глаза, иссекли передние отделы стекловидного тела для восстановления передней камеры. Затем провели операцию по имплантации искусственных радужки и хрусталика. Такая операция проведена в нашем офтальмологическом отделении впервые. Она длилась 40 минут. В результате острота зрения пациента в левом глазу повысилась до 30%, а в дальнейшем ещё улучшится. До операции она составляла 2%», – рассказал заведующий офтальмологическим отделением больницы Ильдар Камалов.
Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение и вернулся к привычной жизни.

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#врачи
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#операция
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Около 3 тысяч педиатров Подмосковья прошли тренинги от выгорания
17 декабря 2024, 13:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания в рамках проекта «Наш участковый врач» с начала текущего года прошли почти три тысячи подмосковных педиатров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Тренинги помогают врачам разобраться в своих эмоциях и справиться со стрессом. Эти занятия для педиатров были запущена в 2022 году. За это время их прошли более 5,9 тыс. врачей, а с начала этого года — почти 3 тысячи», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минздрава Максима Забелина.
В комплекс занятий по профилактике выгорания и развитию эмоционального интеллекта медика входят очные и дистанционные тренинги, индивидуальные консультации и арт-терапия. Подробная информация об этом размещена в разделе для специалистов на областном портале «Здоровье. Детство».

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#минздрав мо
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#подмосковье
#медицина
#здравоохранение
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Прививку от гриппа сделали более 38 тыс. жителей Каширы
17 декабря 2024, 12:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Свыше 38 тысяч человек вакцинировались от гриппа в городском округе Кашира в рамках сезонной прививочной кампании, которая проходила с конца августа до начала декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе кампании привились 38 тысяч 50 человек, из них 28 тысяч взрослых и 10 тысяч 50 детей. Прививки делали вакцинами «Гриппол плюс», «Флю-М», «Совигрипп» и «Совигрипп-Ультрикс», разработанными для защиты от актуальных штаммов вируса», — сказала эпидемиолог Каширской больницы Камила Хызырова.
Она добавила, что в числе первых вакцинацию от гриппа прошли работники учреждений здравоохранения и образования, предприятий торговли и транспорта, коммунальной и социальной сфер, а также государственные служащие.

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#вакцинация
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#здравоохранение
#медицина
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Строительная готовность комплексной поликлинике в Королёве превысила 10%
17 декабря 2024, 12:25

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Поликлинику на тысячу посещений в смену с отделениями для взрослых и детей, а также с травматологическим пунктом возводят на улице Циолковского в Королёве, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 10%, завершить работы планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на объекте ведутся общестроительные работы, в них заняты 45 человек, используется шесть единиц техники. Строительство идёт в соответствии с графиком, отставаний нет, все стройматериалы в наличии», — цитируются в сообщении слова начальника участка Дмитрия Андреева.
Согласно плану, общая площадь поликлиники будет составлять свыше 17 тысяч квадратных метров. Взрослое отделение за смену сможет принять 600 пациентов, детское — 300, а травмпункт рассчитан на 100 посещений.

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#поликлиника
#королёв
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Новую поликлинику на 1000 посещений в Ленинском округе поставили на кадастр
17 декабря 2024, 12:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детско-взрослая поликлиника на тысячу посещений в смену, построенная на территории жилого комплекса «Пригород Лесное» Ленинского городского округа, получила кадастровый номер, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь новой четырёхэтажной поликлиники составляет 7,5 тыс. квадратных метров. Входы во взрослую и детскую части изолированы. Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием. Для кабинетов инфекциониста и неотложной помощи предусмотрен приёмно-смотровой бокс. Кроме того, во взрослом отделении откроется аптечный пункт», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что подмосковные застройщики возводят объекты социальной инфраструктуры за счёт инвесторов — в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.

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#минжилполитики мо
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#поликлиника
#здравоохранение
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Министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин посетил Красногорскую подстанцию скорой
17 декабря 2024, 11:06

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, главный врач скорой помощи Подмосковья Константин Маслов, председатель Профсоюза работников здравоохранения Нина Суслонова и первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина посетили Красногорскую подстанцию скорой помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Важно проводить такие встречи, чтобы знать и достижения, и болевые точки из первых уст. Сегодня мы обсудили много вопросов, часть из которых уже решаем, а другую часть — взяли в более детальную проработку», — отметил министр здравоохранения Московской области Забелин.
Во время встречи обсуждались вопросы обновления униформы (её закупка запланирована на начало 2025 года), обновления и ремонта автопарка машин скорой помощи, а также мер социальной поддержки.

Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.

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#скорая помощь
#красногорск
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В Московской области смертность от туберкулёза снизилась на 21,4%
17 декабря 2024, 10:50

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер активно работает над ранней диагностикой и лечением заболевания, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Благодаря раннему выявлению туберкулеза, его профилактике, своевременному лечению, информированию нам удалось достичь значительного снижения смертности от заболевания. Так, по итогам этого года смертность от туберкулеза в регионе снизилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщил главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Ведущим медицинским учреждением, предоставляющим помощь пациентам с подтверждённым диагнозом туберкулёз и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер. В его состав входят 12 филиалов, а также 28 амбулаторных отделений и фтизиатрических кабинетов при больницах.

Для круглосуточного обслуживания больных туберкулёзом в Московской области функционируют шесть стационаров с общим количеством коек 900. Следует отметить, что благодаря профессионализму медицинских работников Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер стал центром компетенции для медицинских организаций Московской области, которые в настоящее время проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

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#подмосковье
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«Шар во влагалище»: Гинеколог назвала редкую женскую болезнь и причины ее появления
Гинеколог Ерофеева: воспаление во влагалище распухает до размера грецкого ореха
16 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/Jomkwan

Женский организм непредсказуем, поэтому специалисты рекомендуют два раза в год посещать гинеколога, чтобы исключить всевозможные проблемы.
Читательница «Радио 1» рассказала редакции о своей злополучной ситуации, которая вызывает страх и беспокойство. В одну из ночей женщина нащупала у себя в паховой области опухоль в виде шара. Он болел и не давал покоя. Врачи долго не могли поставить диагноз, но потом выяснили — абсцесс бартолиновой железы.

Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что абсцесс бартолиновой железы — заболевание очень редкое.

«Бартолиновая железа находится между большими и малыми половыми губами, и оттуда постепенно истекает слизь. Если по каким-то причинам железа закупоривается, то в ней начинается воспалительный процесс. Сначала воспаление размером с лесной орешек, потом с шарик, потом может распухнуть до грецкого ореха», — объяснила она.

Причиной воспаления, по словам врача, может быть низкий уровень иммунитета, сахарный диабет, депиляция, неправильное нижнее белье, дефекты гигиены или какие-то личные особенности здоровья.

«Абсцесс — это расплавление подкожно-жировой клетчатки, это тяжелый воспалительный процесс. Депиляцию иногда делают с повреждением кожного покрова, а это входные ворота для инфекции. Могла бельем натереть. Кружевное белье — это замечательно и шикарно, но его лучше надевать непосредственно перед интимным контактом», — рассказала врач.

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Диетолог рассказал об опасности трансжиров в молоке
Диетолог Кабанов: чрезмерное употребление трансжиров грозит диабетом и ожирением
16 декабря 2024, 18:28

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Чрезмерное употребление трансжиров, которые содержатся, в том числе, в молочной продукции, грозит повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Об этом заявил диетолог-консультант Алексей Кабанов. По его словам, природные трансжиры также отрицательно сказываются на мужской и женской фертильности, уменьшая концентрацию и подвижность сперматозоидов.
«Наличие трансжиров в молоке, например, это неизбежный фактор, который следует учитывать при формировании рациона питания. Раньше мы не обращали внимание на этот аспект, но сейчас ученые всего мира бьют тревогу и доказывают вред чрезмерного употребления молочной продукции, как раз в связи с наличием в них насыщенных и трансжиров», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время для предотвращения того же сахарного диабета врачи советуют употреблять кофе. Как отметила врач-педиатр, член центра отраслевой экспертизы МАЙ Виктория Шурупова в разговоре с «Газетой.Ru», три чашки кофе в день играют важную роль в профилактике сахарного диабета второго типа и инсульта.
«Исследование охватило более 360 тысяч участников, которые регулярно употребляли кофе. Основываясь на их пищевых привычках и медицинских исследованиях, ученые обнаружили, что употребление от 200 до 300 мг кофеина ежедневно (примерно три стандартные чашки кофе) напрямую связано со снижением риска развития сахарного диабета и инсульта», — рассказала специалист.
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