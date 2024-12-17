В Лобне 20 декабря состоится выездная донорская акция

«Важно проводить такие встречи, чтобы знать и достижения, и болевые точки из первых уст. Сегодня мы обсудили много вопросов, часть из которых уже решаем, а другую часть — взяли в более детальную проработку», — отметил министр здравоохранения Московской области Забелин.

Во время встречи обсуждались вопросы обновления униформы (её закупка запланирована на начало 2025 года), обновления и ремонта автопарка машин скорой помощи, а также мер социальной поддержки.



Для сотрудников подстанции доступна многоканальная линия, по которой они могут обращаться для решения рабочих и организационных вопросов. Каждый день в Красногорске дежурят 21 бригада скорой помощи, в среднем здесь регистрируется около 250 обращений в сутки.

