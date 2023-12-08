Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди

Фото: Минздрав МО
Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль груди. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В диспансер обратилась 49-летняя женщина с жалобами на нарастающую боль в груди и сильную одышку. Обследование выявило у неё листовидную опухоль молочной железы. Ранее за медицинской помощью женщина не обращалась, хотя заметила рост левой молочной железы ещё полтора года назад.
Через неделю женщина чувствовала себя хорошо. Сейчас она выписана под наблюдение онколога по месту жительства.
Врачи онкодиспансера напомнили, что выявление заболевания на ранней стадии лучше поддаётся лечению. Женщинам старше 40 лет раз в год обязательно следует проходить маммографию.
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«Опухоль занимала весь объём левой молочной железы, вес которой составил 8 кг, а диаметр – 30 см. Мы провели мастэктомию левой молочной железы и спасли жизнь пациентки. После операции новообразование было направлено на гистологическое исследование», – рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Мария Соловьёва.
Врачи онкодиспансера напомнили, что выявление заболевания на ранней стадии лучше поддаётся лечению. Женщинам старше 40 лет раз в год обязательно следует проходить маммографию.
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Лора Луганская