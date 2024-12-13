Подмосковные онкохирурги удалили редкую опухоль у 11-летнего мальчика

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Опухоль головки поджелудочной железы, крайне редко встречающуюся у детей, обнаружили и удалили у одиннадцатилетнего пациента хирурги детского отделения Московского областного онкологического диспансера в Балашихе, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы удалили головку поджелудочной железы и 12-перстную кишку с опухолью с сохранением пилорического отдела желудка. Во время операции новообразование отделили от важных артерий и вен без их повреждения и удалили единым блоком. А затем выполнили реконструкцию желудочно-кишечного тракта для нормального прохождения и переваривания пищи», — врач-онколог Владимир Стрыков.На четвёртые сутки после операции врачи убрали у пациента зонд для кормления, и мальчик начал питаться самостоятельно. Через три недели ребёнка выписали домой.
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