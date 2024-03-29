В Подмосковье врачи за полчаса вернули зрение 76-летней пациентке

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Воскресенские врачи восстановили зрение 76-летней пациентке. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В отделение пенсионерка поступила с жалобами на ухудшение зрения, которое наблюдалось последние три года. В ходе осмотра врачи выявили глаукому, смещение хрусталика и колобому.
На данный момент женщина выписана на амбулаторное лечение и не нуждается в дальнейшей реабилитации.
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«Во время вмешательства мы удалили смещенный хрусталик и имплантировали искусственную линзу. Для предотвращения дальнейших смещений хрусталика мы ввели специальное внутрикапсульное кольцо, зафиксировали линзу по радужной оболочке и провели пластику колобомы. Нам удалось предотвратить инвалидность и существенно улучшить зрение», — поделился завотделения офтальмологии Ильдар Камалов.
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Мира Полтева