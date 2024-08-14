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В Орехово-Зуеве 97-летней женщине удалили огромный тромб и спасли ногу

14 августа 2024, 10:34
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили 30-сантиметровый тромб 97-летней женщине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пенсионерка поступила в отделение сосудистой хирургии с жалобами на сильную боль в ноге. Врачи диагностировали у пациентки острый тромбоз ноги. Из-за огромного тромба нарушилась циркуляция крови.

Как отметили в министерстве, опасность болезни сосудов в пожилом возрасте заключается в некротическим поражении тканей или гангрене. В запущенных случаях это грозит ампутацией. Лечение осложняли возраст и хронические заболевания пациентки.


«Мы приняли решение, что, несмотря на повышенные риски, ногу будем спасать. В ходе операции удалили 30-сантиметровый тромб из артерии и восстановили кровоток. Операция позволила избежать трагических последствий, и нам удалось сохранить пациентке конечность», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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Раскрыты самые частые травмы пениса во время секса
Врач Вагнер: чаще всего во время секса получают переломы и разрывы
14 августа 2024, 03:59

Фото: istockstefanamer

Травмы во время половой активности могут происходить чаще, чем принято думать, сообщает врач скорой помощи Джордан Вагнер. В беседе с Huffington Post он и его коллеги раскрыли наиболее распространенные травмы пениса, получаемые в процессе секса.
Врач скорой помощи Джо Уиттингтон рассказал, что одной из частых травм является перелом полового члена, что представляет собой разрыв кавернозных тел, заполняемых кровью при эрекции. Он советует избегать чрезмерно агрессивных движений во время полового акта, чтобы предотвратить такие повреждения. Также, по словам врача, при этом могут пострадать и мочеиспускательный канал.

Врач неотложной помощи Джессика Сингх упомянула случай из практики, когда из-за сильного спазма вагинальных мышц член партнера застрял. Для снятия спазма потребовалось использование миорелаксантов и холодных компрессов.

Кроме того, Уиттингтон рассказал о другом случае, когда пара прибыла в отделение скорой помощи с проблемой зажатого члена из-за сильного спазма вагинальных мышц.

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Дерматолог Проценко предупредил об опасности выдавливания прыщей
13 августа 2024, 20:31

Фото: iStock/Maksym Belchenko

Заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Алексей Проценко заявил, что самостоятельное выдавливание прыщей может привести к занесению инфекций под кожу.
«Выдавливая прыщ, вы рискуете занести инфекцию в ранку, образовавшуюся при повреждении целостности эпидермиса. На поверхности кожи рук и под ногтями находится большое количество бактерий, которые могут попасть в очаг воспаления, провоцируя ухудшение состояния проблемной кожи», — заявил в беседе с NEWS.ru Проценко.

Также при подобных процессах происходит механическое повреждение кожи. Врач добавил, что после выдавливания прыщей есть риск появления рубцов.

Ранее химик-косметолог Наталья Ткаченко не рекомендовала регулярно умываться дегтярным мылом, поскольку из-за его состава кожа будет не успевать восстанавливаться, что для неё вредно.

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Озвучены самые опасные болезни, протекающие без симптомов
Врач Чиркова заявила об опасности диабета и гипертонии
13 августа 2024, 20:02

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Терапевт Ольга Чиркова отнесла к опасным заболеваниям, которые могут протекать бессимптомно такие неинфекционные болезни, как диабет и гипертония.
«Гипертонию кардиологи называют «тихим убийцей» из-за того, что единственным признаком может быть повышенный уровень кровяного давления. Если его не измерять или измерять нерегулярно, узнать о болезни можно в отделении острого инфаркта миокарда или сосудистых катастроф. Ежегодно от осложнений гипертонии умирает около 10 млн человек в мире. Самые опасные из них — инфаркт миокарда и мозговой инсульт», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Ранее врач-терапевт, доктор медицинских наук Неверов Никита в беседе с «Радио 1» рассказал, что избежать сезонных заболеваний можно несколькими способами.

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#инсульт
#врач
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#человек
#болезни
#терапевт
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Россиянам раскрыли, когда ежевика может быть опасна
Врач Гинзбург предупредил о возможной опасности ежевики
13 августа 2024, 17:17

Фото: iStock/Nadya So

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что хотя ежевика и обладает многими полезными свойствами, в некоторых случаях она может стать опасной для здоровья.
«Вредна ежевика при поверхностном гастрите и язвенной болезни, особенно в период обострений, так как в этих случаях она может вызвать боли», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова раскрыла, как правильно хранить кабачки. По её словам, идеальным местом для них станет тёмное, прохладное и сухое укрытие.

«На хранение их достаточно аккуратно сложить в прохладном и сухом помещении. Самое главное, чтобы на них не падал яркий солнечный свет», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Воронова.

Ранее научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявляла, что люди с древних времён знали об удивительных целебных свойствах мёда.

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В Подмосковье с начала года бесплатную землю получили около 150 врачей
13 августа 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Московской области с начала года бесплатные земельные участки получили около 150 врачей. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В регионе действуют меры социальной поддержки медработников. Например, им бесплатно выделяют землю для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
«Это позволяет не только поддерживать медицинских специалистов, которые уже работают в наших больницах, но и привлекать дополнительные кадры. В этом году мы расширили перечень специальностей по программе, включив в неё врачей-психиатров. Всего с начала года земельные участки получили почти 150 человек», – рассказала Болатаева.
Земля полагается подмосковным врачам, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, а также имеют стаж не менее трёх лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округах Московской области.

Такую меру социальной поддержки в 2021 году инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В том же году вступил в силу соответствующий новый закон.

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Ещё более 20 подмосковных медработников направлены в Курскую область
13 августа 2024, 16:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На помощь пострадавшим жителям в Курскую область отправились ещё 22 медработника. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из другого региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей. Сейчас на смену им направили ещё 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Помимо этого, в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медосмотры прибывших из Курской области в Московскую», – сказал Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей. Кроме того, туда отправили семь бригад скорой помощи.

Помимо этого, сообщалось, что врачи Клинской и Пушкинской больниц провели медосмотр детей и взрослых, прибывших в Подмосковье из Курской области. В ПВР приехали врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров нескольких детей отвезли в больницы.

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Диетолог Журавлёва рассказала о вреде употребления продуктов с «мясным клеем»
13 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto/dropStock

За первые шесть месяцев 2024 года в России было зафиксировано 28 случаев использования трансглютаминазы, известной также как «мясной клей», в пищевых продуктах. О вреде употребления таких продуктов рассказала врач-диетолог Полина Журавлёва.
В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист назвала трансглютаминазу «монстроферментом», отметив, что он, конечно, облегчает процесс производства, но при этом наносит значительный ущерб здоровью. Он негативно влияет на пищеварение, иммунитет, а также может провоцировать развитие таких серьёзных заболеваний, как целиакия, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Врач пояснила, что этот фермент может менять структуру белков. Он по сути склеивает их между собой, и они не могут свободно передвигаться. Эксперт подчеркнула, что «мясной клей» благодаря созданию сложных белковых соединений повышает риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и даже нейродегенеративных заболеваний.

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Лимон не поможет: Врач раскрыл, как избежать болезней в межсезонье
Врач Неверов: лимон и чай с малиной не предотвращают и не лечат болезнь
13 августа 2024, 13:36

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Август — это переходное время, когда летний зной сменяется прохладным осенним ветром. В этот период очень легко подхватить сезонную простуду или другое заболевание.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук Неверов Никита в беседе с «Радио 1» рассказал, что избежать сезонных заболеваний можно несколькими способами.

«Можно уберечь себя только так: побольше быть на свежем воздухе и поменьше в толпе, в местах скопления людей, носить маски желательно. Еще нужно проветривать помещение постоянно. Летом у нас меньше простудных заболеваний, потому что мы окна больше открываем. Хороший обмен воздуха, максимальное проветривание помещений, что безусловно помогает», — объяснил врач.

Он также развеял миф о том, что в межсезонье нужно употреблять больше витамина С.

«Лимон и чай с малиной никакого предотвращения и лечения заболеваний не дают. Витамин С пока не доказал свой положительный эффект. Естественно, количество витаминов в крови должно быть нормальным, что у здоровых людей достигается сбалансированным питанием», — рассказал эксперт.

У людей с нарушенным питанием или у пожилых, по мнению собеседника, обычно не хватает витамина Д, Б12 или фолиевой кислоты, поэтому иногда им прописывают поддерживающие дозы, а нормальное содержание витамина Д в организме от 20 до 30 единиц.
«Если организм испытывает дефицит, то тогда, конечно, заболевания цепляются легче», — заключил Неверов.

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Мужчина получил двойную травму мозга, упав с высоты своего роста
13 августа 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы спасли 42-летнего мужчину с серьёзными травмами мозга, полученными при падении с высоты своего роста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациент поступил в больницу в бессознательном состоянии. У него выявили гематому с одной стороны мозга и обширную гематому с отёком — с другой. Мы приняли решение провести трепанацию черепа с двух сторон. Так мы устранили сдавливание черепа, происходящее из-за травмы», — рассказал нейрохирург Видновской больницы Сергей Шипилин.
Операция заняла около двух часов. После хирургического вмешательства состояние пациента значительно улучшилось: к нему вернулась возможность говорить и ходить. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, его уже выписали домой. А через полгода ему предстоит операция по установке титановых пластин.

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