В Орехово-Зуеве 97-летней женщине удалили огромный тромб и спасли ногу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили 30-сантиметровый тромб 97-летней женщине. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пенсионерка поступила в отделение сосудистой хирургии с жалобами на сильную боль в ноге. Врачи диагностировали у пациентки острый тромбоз ноги. Из-за огромного тромба нарушилась циркуляция крови.
Как отметили в министерстве, опасность болезни сосудов в пожилом возрасте заключается в некротическим поражении тканей или гангрене. В запущенных случаях это грозит ампутацией. Лечение осложняли возраст и хронические заболевания пациентки.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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Как отметили в министерстве, опасность болезни сосудов в пожилом возрасте заключается в некротическим поражении тканей или гангрене. В запущенных случаях это грозит ампутацией. Лечение осложняли возраст и хронические заболевания пациентки.
«Мы приняли решение, что, несмотря на повышенные риски, ногу будем спасать. В ходе операции удалили 30-сантиметровый тромб из артерии и восстановили кровоток. Операция позволила избежать трагических последствий, и нам удалось сохранить пациентке конечность», – рассказал заведующий региональным сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой.
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Лора Луганская