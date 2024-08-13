В Подмосковье с начала года бесплатную землю получили около 150 врачей

При выборе рюкзака для первоклассника необходимо учитывать рост, вес и возраст ребёнка, а также особенности его развития, в противном случае неправильно подобранный ранец может привести к проблемам с осанкой и даже с позвоночником. О том, как не промахнуться с этой важной покупкой, рассказали подмосковные врачи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.