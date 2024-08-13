В Подмосковье с начала года бесплатную землю получили около 150 врачей

Фото: пресс-служба Минимущества МО
В Московской области с начала года бесплатные земельные участки получили около 150 врачей. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В регионе действуют меры социальной поддержки медработников. Например, им бесплатно выделяют землю для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
Земля полагается подмосковным врачам, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, а также имеют стаж не менее трёх лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округах Московской области.
Такую меру социальной поддержки в 2021 году инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В том же году вступил в силу соответствующий новый закон.
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«Это позволяет не только поддерживать медицинских специалистов, которые уже работают в наших больницах, но и привлекать дополнительные кадры. В этом году мы расширили перечень специальностей по программе, включив в неё врачей-психиатров. Всего с начала года земельные участки получили почти 150 человек», – рассказала Болатаева.
Земля полагается подмосковным врачам, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, а также имеют стаж не менее трёх лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округах Московской области.
Такую меру социальной поддержки в 2021 году инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В том же году вступил в силу соответствующий новый закон.
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Лора Луганская