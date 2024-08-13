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В Подмосковье с начала года бесплатную землю получили около 150 врачей

13 августа 2024, 16:45
Фото: пресс-служба Минимущества МО

Фото: пресс-служба Минимущества МО

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В Московской области с начала года бесплатные земельные участки получили около 150 врачей. Об этом сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
В регионе действуют меры социальной поддержки медработников. Например, им бесплатно выделяют землю для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.
«Это позволяет не только поддерживать медицинских специалистов, которые уже работают в наших больницах, но и привлекать дополнительные кадры. В этом году мы расширили перечень специальностей по программе, включив в неё врачей-психиатров. Всего с начала года земельные участки получили почти 150 человек», – рассказала Болатаева.


Земля полагается подмосковным врачам, которые работают по основному месту работы в областном учреждении здравоохранения, а также имеют стаж не менее трёх лет по одному из 39 видов специальностей в 32 городских округах Московской области.

Такую меру социальной поддержки в 2021 году инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В том же году вступил в силу соответствующий новый закон.

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Россиянам раскрыли, когда ежевика может быть опасна
Врач Гинзбург предупредил о возможной опасности ежевики
13 августа 2024, 17:17

Фото: iStock/Nadya So

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что хотя ежевика и обладает многими полезными свойствами, в некоторых случаях она может стать опасной для здоровья.
«Вредна ежевика при поверхностном гастрите и язвенной болезни, особенно в период обострений, так как в этих случаях она может вызвать боли», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова раскрыла, как правильно хранить кабачки. По её словам, идеальным местом для них станет тёмное, прохладное и сухое укрытие.

«На хранение их достаточно аккуратно сложить в прохладном и сухом помещении. Самое главное, чтобы на них не падал яркий солнечный свет», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Воронова.

Ранее научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявляла, что люди с древних времён знали об удивительных целебных свойствах мёда.

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#болезни
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#продукты
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Ещё более 20 подмосковных медработников направлены в Курскую область
13 августа 2024, 16:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На помощь пострадавшим жителям в Курскую область отправились ещё 22 медработника. Об этом заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
«Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из другого региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей. Сейчас на смену им направили ещё 22 медработника. Это хирурги, травматологи и реаниматологи. Помимо этого, в пунктах временного размещения наши специалисты проводят медосмотры прибывших из Курской области в Московскую», – сказал Сапанюк, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Ранее в Курскую область была направлена бригада из 35 врачей. Кроме того, туда отправили семь бригад скорой помощи.

Помимо этого, сообщалось, что врачи Клинской и Пушкинской больниц провели медосмотр детей и взрослых, прибывших в Подмосковье из Курской области. В ПВР приехали врачи-педиатры, врачи-терапевты и фельдшеры. По результатам осмотров нескольких детей отвезли в больницы.

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#медработники
#врачи
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Диетолог Журавлёва рассказала о вреде употребления продуктов с «мясным клеем»
13 августа 2024, 15:13

Фото: istockphoto/dropStock

За первые шесть месяцев 2024 года в России было зафиксировано 28 случаев использования трансглютаминазы, известной также как «мясной клей», в пищевых продуктах. О вреде употребления таких продуктов рассказала врач-диетолог Полина Журавлёва.
В разговоре с Общественной Службой Новостей специалист назвала трансглютаминазу «монстроферментом», отметив, что он, конечно, облегчает процесс производства, но при этом наносит значительный ущерб здоровью. Он негативно влияет на пищеварение, иммунитет, а также может провоцировать развитие таких серьёзных заболеваний, как целиакия, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Врач пояснила, что этот фермент может менять структуру белков. Он по сути склеивает их между собой, и они не могут свободно передвигаться. Эксперт подчеркнула, что «мясной клей» благодаря созданию сложных белковых соединений повышает риск развития сердечно-сосудистых, аутоиммунных, онкологических и даже нейродегенеративных заболеваний.

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Лимон не поможет: Врач раскрыл, как избежать болезней в межсезонье
Врач Неверов: лимон и чай с малиной не предотвращают и не лечат болезнь
13 августа 2024, 13:36

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Август — это переходное время, когда летний зной сменяется прохладным осенним ветром. В этот период очень легко подхватить сезонную простуду или другое заболевание.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук Неверов Никита в беседе с «Радио 1» рассказал, что избежать сезонных заболеваний можно несколькими способами.

«Можно уберечь себя только так: побольше быть на свежем воздухе и поменьше в толпе, в местах скопления людей, носить маски желательно. Еще нужно проветривать помещение постоянно. Летом у нас меньше простудных заболеваний, потому что мы окна больше открываем. Хороший обмен воздуха, максимальное проветривание помещений, что безусловно помогает», — объяснил врач.

Он также развеял миф о том, что в межсезонье нужно употреблять больше витамина С.

«Лимон и чай с малиной никакого предотвращения и лечения заболеваний не дают. Витамин С пока не доказал свой положительный эффект. Естественно, количество витаминов в крови должно быть нормальным, что у здоровых людей достигается сбалансированным питанием», — рассказал эксперт.

У людей с нарушенным питанием или у пожилых, по мнению собеседника, обычно не хватает витамина Д, Б12 или фолиевой кислоты, поэтому иногда им прописывают поддерживающие дозы, а нормальное содержание витамина Д в организме от 20 до 30 единиц.
«Если организм испытывает дефицит, то тогда, конечно, заболевания цепляются легче», — заключил Неверов.

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Мужчина получил двойную травму мозга, упав с высоты своего роста
13 августа 2024, 11:24

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы спасли 42-летнего мужчину с серьёзными травмами мозга, полученными при падении с высоты своего роста, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациент поступил в больницу в бессознательном состоянии. У него выявили гематому с одной стороны мозга и обширную гематому с отёком — с другой. Мы приняли решение провести трепанацию черепа с двух сторон. Так мы устранили сдавливание черепа, происходящее из-за травмы», — рассказал нейрохирург Видновской больницы Сергей Шипилин.
Операция заняла около двух часов. После хирургического вмешательства состояние пациента значительно улучшилось: к нему вернулась возможность говорить и ходить. В настоящий момент он чувствует себя хорошо, его уже выписали домой. А через полгода ему предстоит операция по установке титановых пластин.

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#видное
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#минздрав мо
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Врачи рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника
13 августа 2024, 10:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

При выборе рюкзака для первоклассника необходимо учитывать рост, вес и возраст ребёнка, а также особенности его развития, в противном случае неправильно подобранный ранец может привести к проблемам с осанкой и даже с позвоночником. О том, как не промахнуться с этой важной покупкой, рассказали подмосковные врачи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Рюкзак не должен быть тяжёлым. Вес пустого ранца не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребёнка», — отметила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
В свою очередь, врач-ортопед, травматолог Светлана Соколова призвала обратить внимание на размер ранца.

«Он не должен быть слишком большим. Его верхняя часть не должна давить на шею, а нижняя — на поясницу. И лучше выбирать модели с широкими и мягкими регулируемыми лямками, обеспечивающими плотное прилегание к спине: это снизит нагрузку на позвоночник», — пояснила Светлана Соколова.
Кроме того, хорошо, если у рюкзака будет стяжка на груди: такое приспособление помогает эргономично распределять нагрузку. Врачи также добавили, что для высоких детей подойдут вертикальные ранцы, а детям пониже лучше покупать горизонтальные. Кроме того, на всех детских рюкзаках должны быть светоотражающие элементы.

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#врачи
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В Павловском Посаде 27 августа проведут акцию по сбору донорской крови
13 августа 2024, 09:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Донорская акция состоится в Павловском Посаде во вторник, 27 августа, сдать кровь можно будет в ДК «Октябрь» с девяти утра до полудня, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в акции может принять любой желающий старше 18 лет, весом более 50 килограммов и без противопоказаний к донации крови. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС», — говорится в сообщении.
Накануне сдачи крови нужно будет соблюдать диету: не есть жирного и воздержаться от алкоголя. Позавтракать рекомендуется легко, можно выпить сладкий чай с печеньем. Перед сдачей крови каждый потенциальный донор пройдёт бесплатное медицинское обследование, включающее приём у врача-трансфузиолога.

Подробную информацию об условиях донации можно получить в кабинете переливания крови Павлово-Посадской больницы по телефону: 8 (49643) 2-23-39.

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#здравоохранение
#медицина
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Преподаватель Чабиева: О свойствах меда упоминается в деяниях Пророков
12 августа 2024, 19:32

Фото: iStock/Ls9907

Научный сотрудник Отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, преподаватель университета «Синергия» Танзила Чабиева заявила, что люди с древних времён знали об удивительных целебных свойствах мёда.
«О свойствах мёда упоминается в деяниях Пророков и Посланников монотеизма. На Руси мёд ценился на вес золота. В состав меда входят полифенольные соединения, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Мёд помогает организму в защите от хронического воспаления, его употребляют для профилактики рака, сахарного диабета и атеросклероза. Мёд применяют в противовирусных и противопаразитарных целях», — пояснила в беседе с RuNews24.ru Чабиева.

До этого россиянам напомнили о совокупности полезных свойств яблок. Как пишет Общественная Служба Новостей, фрукт благотворно влияет на сердечно-сосудистую, пищеварительную, выделительную и эндокринную системы. Однако, считают специалисты, полезно употребление продукта в умеренных количествах.

Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.

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#здоровье
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Подмосковный иммунолог Продеус раскрыл, для кого смертельно опасен ротавирус
12 августа 2024, 16:36

Фото: iStock / iLexx

Вероятность заразиться ротавирусной инфекцией летом значительно больше, чем в любое другое время года.
Об этом предупредил в беседе с «Радио 1» главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, научный руководитель отделения иммунологии и аллергологии НИКИ детства Минздрава Московской области Андрей Продеус.
«Летом больше возможностей для распространения ротавируса. Эта инфекция передаётся от человека к человеку посредством грязных рук, грязной посуды, грязных овощей и фруктов. Поэтому вероятность заболеть летом значительно выше, чем зимой. В это время года мы значительно больше времени проводим на улице и реже моем руки, особенно дети. Да и фрукты и овощи тоже моются не всегда. Поэтому гигиена здесь исключительно важна», – отметил собеседник «Радио 1».
В качестве доказательства он привёл тот факт, что в период пандемии коронавируса снизилось количество заболевших ротавирусом.
«Причина простая: люди мыли и обрабатывали антисептиками руки, а сейчас это делают значительно реже. И это основная причина заражений. Мойте руки, мойте овощи, мойте фрукты, выбирайте места, в которых вы едите, не купайтесь в водоёмах со стоячей водой, потому что это тоже источник ротавирусной инфекции», – перечислил рекомендации Продеус.
По его словам, ротавирус особенно опасен для детей первого года жизни.
«Для этих детей существует вакцина, о которой далеко не все знают. Причём вакцинации подлежат дети примерно до шести – восьми месяцев от роду. Если не успели вакцинировать ребёнка в этот срок, то делать это позже смысла уже нет, потому что считается, что малыш потом всё равно встретится с ротавирусом», – сказал профессор.
Он объяснил, почему ротавирус так опасен для маленьких детей.
«Клинические проявления этой инфекции – это не только температура и недомогание, это ещё и нарушение стула. Поносы бывают такие, что могут привести к обезвоживанию. Если мы говорим о детях, то потеря 10% массы тела уже угрожает жизни. А теперь посчитайте: 10% массы среднестатистической девушки, которая весит 50-55 кг, – примерно 5 кг, что достаточно много. А если малыш весит, к примеру, 10 кг, потерять литр жидкости вполне реально, и это уже смертельно опасно», – подчеркнул врач.
Кроме того, по словам Андрея Продеуса, смертельно опасна ротавирусная инфекция для пожилых людей, гипертоников и пациентов, склонных к тромбозам. Причина – всё то же обезвоживание.

Дело в том, что вместе с потерей жидкости уходят ещё и электролиты, необходимые человеку для жизни. Поэтому прежде всего при заболевании ротавирусом необходимо возместить жидкость. И капельница – один из необходимых методов лечения при тяжёлом течении инфекции.

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