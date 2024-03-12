Подмосковные пациенты оформили онлайн более 1,5 млн рецептов на льготные лекарства

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более полутора миллионов рецептов на льготные лекарства жители Московской области оформили через интернет благодаря развитию телемедицины, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«В ходе телемедицинской консультации врач может скорректировать или продлить действующий электронный рецепт на льготное лекарство. Благодаря этому сервису, пациенту не приходится лишний раз лично приходить в поликлинику. С начала запуска проекта с помощью телемедицинских консультаций было оформлено более 1,5 млн электронных рецептов», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.Она добавила, что только с начала текущего года таких рецептов было оформлено более 300 тысяч.
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Лев Каштанов