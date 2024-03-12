Подмосковные пациенты оформили онлайн более 1,5 млн рецептов на льготные лекарства

Часто люди после занятий спортом вместо ожидаемого снижения веса видят на весах новые килограммы. С чем связан набор веса после занятий спортом и как тратить больше калорий рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков.