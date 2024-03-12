Подмосковные врачи спасли подростку ногу с перерезанным сухожилием

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17-летнего юношу с кровоточащей раной на лодыжке привезли в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ), врачи сумели установить диагноз и провести необходимое лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Пациент рассказал, что случайно упал на профлист. Диагностика выявила серьёзную травму ахиллова сухожилия — одного из самых крепких сухожилий в человеческом теле. Сразу после того, как пациент поступил в приёмный покой, началась подготовка к операции. Мы провели первичную хирургическую обработку раны и пластику ахиллова сухожилия», — сообщил ортопед-травматолог Виталий Куваев.Пострадавшую ногу врачи зафиксировали гипсовой повязкой.
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