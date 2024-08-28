Подмосковные школы паллиативного пациента обучили уже более 100 человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В школах паллиативного пациента, которые работают в 11 городских округах Московской области, прошли обучение уже более 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В школах родственников паллиативных пациентов учат уходу за больными. При желании школы могут посещать и соцработники. Все занятия проводятся бесплатно.
Как напомнили в министерстве, школы паллиативного пациента работают в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской, Луховицкой, Клинской, Химкинской, Красногорской и Солнечногорской больницах. До конца года планируется открыть их во всех городских округах Подмосковья.
Обучение проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не нужна.
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«Паллиативные пациенты нуждаются в регулярном уходе. Благодаря работе таких школ мы можем помочь родственникам создать дома комфортные условия для больного, обучить основам ухода. Сейчас под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи в регионе работают 11 паллиативных школ. За четыре месяца обучение там прошли более 100 человек», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, школы паллиативного пациента работают в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской, Луховицкой, Клинской, Химкинской, Красногорской и Солнечногорской больницах. До конца года планируется открыть их во всех городских округах Подмосковья.
Обучение проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не нужна.
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Лора Луганская