Врачи достали из носа двухлетней девочки пять бусин разного размера

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Пять разнокалиберных бусин вытащили из носа двухлетней девочки врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что родители обратили внимание только на одну из бусин. О том, что в носу уже спрятан целый запас бижутерии, врачи узнали уже в ходе извлечения первого инородного предмета.
Самой крупной была бусина, которая находилась с краю. Её вытащили крюком. А для извлечения оставшихся четырёх бусин пришлось использовать аспиратор: прибор, которым удаляют жидкости из полости организма.
После извлечения бусин врачи убедились, что с юной пациенткой всё в порядке и отпустили ее с родителями домой.
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«Достаем большую бусинку, а там еще что-то поблескивает. Мама спрашивает: «У тебя что-то еще в носике есть?». Девочка смеется и отвечает: «Да!». В результате мы достали ещё четыре. Малышка вела себя спокойно пока мы извлекали бусинки без анестезии. Всё было сделано за несколько минут», – рассказывает врач отоларингологического отделения Седа Савелова.
Самой крупной была бусина, которая находилась с краю. Её вытащили крюком. А для извлечения оставшихся четырёх бусин пришлось использовать аспиратор: прибор, которым удаляют жидкости из полости организма.
После извлечения бусин врачи убедились, что с юной пациенткой всё в порядке и отпустили ее с родителями домой.
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Лев Каштанов