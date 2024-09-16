Подмосковные старшеклассники написали «Диктант здоровья»

Фото: Ирина Фоткина
Ежегодная просветительская Всероссийская акция «Диктант здоровья» стартовала 16 сентября и продлится до 21 сентября. Диктант написали школьники, в том числе подмосковные, сообщили организаторы.
Акция прошла и в Многопрофильной лингвистической гимназии №33» в Мытищах. В ней приняли участие заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина, а также телеведущая, комментатор канала «Матч ТВ» Наталья Кларк.
Фото: Ирина Фоткина
Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Проверить свои знания может каждый желающий старше 13 лет по ссылке.
Материалы разработали ведущие научные эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет». В диктанте собраны 39 вопросов по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике инфекционных заболеваний и здоровому питанию. На каждый вопрос предлагается несколько варианта ответа.
Фото: Ирина Фоткина
По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, а прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.
Впервые образовательная акция «Диктант здоровья» состоялась в прошлом году. Тогда в нём приняли участие более 400 тыс. человек со всей России.
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Фото: Ирина Фоткина
«Диктант здоровья» стартовал в очном формате 16 сентября. Его написали старшеклассники из всех 89 регионов. Вопросы прочитали научные эксперты, известные телеведущие, музыканты, спортсмены, актёры и блогеры. Контролировать точность ответов будут руководители региональных управлений Роспотребнадзора. Также желающие смогут проверить свои знания онлайн на портале Роспотребнадзора до 21 сентября», – говорится в сообщении.Фото: Ирина Фоткина
Цель мероприятия – популяризация санитарно-гигиенической грамотности и норм здорового образа жизни. Проверить свои знания может каждый желающий старше 13 лет по ссылке.
Материалы разработали ведущие научные эксперты проекта Роспотребнадзора «Санпросвет». В диктанте собраны 39 вопросов по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике инфекционных заболеваний и здоровому питанию. На каждый вопрос предлагается несколько варианта ответа.
Фото: Ирина Фоткина
По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получат памятные грамоты, а прошедшие онлайн-тестирование смогут скачать электронный сертификат.
Впервые образовательная акция «Диктант здоровья» состоялась в прошлом году. Тогда в нём приняли участие более 400 тыс. человек со всей России.
Читайте также:
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Лора Луганская