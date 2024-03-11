Преждевременное семяизвержение у мужчины оказалось симптомом опасного заболевания

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Жалующийся на преждевременное семяизвержение мужчина неожиданно узнал, что это симптом опасного заболевания. Об этом пишет Metro.
32-летний молодой человек страдал от преждевременного семяизвержения на протяжении двух лет. Он обратился к медикам, когда это стало сопровождаться болью в области паха и приапизмом — продолжительной болезненной эрекцией. Врачи предположили, что это может быть серьезное заболевание и сделали ему магнитно-резонансную томографию.
Выяснилось, что в крестцовом отделе позвоночника образовалась киста Тарлова. Это полостное образование, стенки которого выстланы паутинной оболочкой спинного мозга. Оно давит на нервы, которые контролируют движения в паховой области, зоне нижних ребер, работу кишечника, мочевого пузыря и сексуальную функцию.
Мужчине назначили операцию и удалили новообразование. Спустя время он поделился, что боль заметно уменьшилась.
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Выяснилось, что в крестцовом отделе позвоночника образовалась киста Тарлова. Это полостное образование, стенки которого выстланы паутинной оболочкой спинного мозга. Оно давит на нервы, которые контролируют движения в паховой области, зоне нижних ребер, работу кишечника, мочевого пузыря и сексуальную функцию.
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Алина Юрчак