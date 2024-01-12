В Орехово-Зуево врачи смогли поставить на ноги 101-летнего ветерана

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Орехово-Зуевские врачи поставили на ноги 101-летнего ветерана с переломом бедренной кости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ветеран поступил в больницу с болью в левой ноге, из-за которой он не мог самостоятельно передвигаться. На рентген-исследовании у мужчины выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением.
Стоит отметить, что в данный момент ветерана уже направили на дальнейшую реабилитацию и выписали домой.
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«<…> Хирургическое вмешательство было проведено малоинвазивным способом. Через небольшой прокол ветерану была установлена конструкция для фиксации кости. Такая операция позволяет минимизировать негативное влияние травмы на организм и снизить риск послеоперационных осложнений», — поделился заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед филиала №1 Денис Семенов.
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Мира Полтева