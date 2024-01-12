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В Орехово-Зуево врачи смогли поставить на ноги 101-летнего ветерана

12 января 2024, 10:43
Фото: istockphoto / Gumpanat

Фото: istockphoto / Gumpanat

Орехово-Зуевские врачи поставили на ноги 101-летнего ветерана с переломом бедренной кости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ветеран поступил в больницу с болью в левой ноге, из-за которой он не мог самостоятельно передвигаться. На рентген-исследовании у мужчины выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением.

«<…> Хирургическое вмешательство было проведено малоинвазивным способом. Через небольшой прокол ветерану была установлена конструкция для фиксации кости. Такая операция позволяет минимизировать негативное влияние травмы на организм и снизить риск послеоперационных осложнений», — поделился заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед филиала №1 Денис Семенов.


Стоит отметить, что в данный момент ветерана уже направили на дальнейшую реабилитацию и выписали домой.

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#врач
#травмы
#ветеран
#мужчины
#рентген
#подмосковье
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Сексолог Энгл объяснила мужчинам, как правильно использовать пальцы в сексе
12 января 2024, 06:59

Фото: iStock/pcess609

Сексолог Джиджи Энгл объяснила, какие правила нужно соблюдать при стимуляции наружных и внутренних половых органов женщины пальцами. Об этом пишет Metro.
Специалист отметила, что в первую очередь при стимуляции пальцами необходима смазка.

«Пальцы на клиторе или во влагалище нуждаются в дополнительной смазке, чтобы у женщины не было ощущения прикосновения к нежным местам наждачной бумагой. Всегда обильно смазывайте пальцы и клитор, прежде чем взяться за дело», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, важно соблюдать ритм при движениях. Так, когда женщина говорит, что приближается к оргазму, партнёр должен продолжать действия с той же силой давления и скорость, объяснила Энгл. Сексолог также посоветовала оказывать воздействие на вход во влагалище.

«Клитор для оргазма имеет решающее значение, но это не значит, что нужно трогать только его», — отметила врач.

В заключении Джиджи Энгл призвала не забывать о точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища.

«Попросите партнера надавить ладонью на клитор снаружи, когда он трогает точку G пальцами внутри», — рекомендовала она женщинам.

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#секс
#скорость
#женщина
#женщины
#отношения
#врач
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Ученые выяснили, что якуты стареют быстрее остальных россиян
Clinical Epigenetics: Доказано, что жители Якутии стареют быстрее других россиян
12 января 2024, 03:26

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Исследования учёных показали, что коренное население Якутии стареет быстрее россиян, проживающих в европейской части страны. С результатами можно ознакомиться в научном журнале Clinical Epigenetics, передает портал ННГУ им. Лобачевского (unn.ru).
Согласно выводам представителей Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова и Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук, экстремальные климатические условия ставят якутов в особое положение, и они стареют быстрее на 3-4 года по сравнению с другими жителями европейской части России.

Объединённая команда учёных измерила скорость старения якутов с помощью восьми моделей эпигенетических часов, и обнаружила в генах, ответственных за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения.

Организм коренных якутов быстро вырабатывает энергию за счет повышенной скорости метаболизма и клеточного цикла, пояснил директор института биологии старения Михаил Иванченко. В результате, уже к 45 годам их тела уже испытывают значительные износы физиологических резервов.

Ранее учёные назвали продукты, опасные для организма и провоцирующие деменцию. Среди них оказались переработанные мясные продукты — например, колбаса или бекон. Специалисты предупредили, что подобные животные белки и жиры могут провоцировать воспаление и увеличивать уровень гормона IFR-1, ускоряющего старение.

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#якутия
#возраст
#жители
#ученые
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Подмосковным сервисом «Паллиативная помощь» воспользовались более 23 тыс человек
11 января 2024, 20:05

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 23 тыс жителей Московской области посетили онлайн-сервис «Паллиативная помощь» за всё время его работы. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Посвящённый оказанию паллиативной медицинской помощи сервис был запущен в Подмосковье в апреле прошедшего года. Наиболее популярными у жителей стали разделы о правах пациентов, об оказании паллиативной помощи, а также «Школа пациента», – рассказал директор разработавшей сервис ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.
Как напомнили в министерстве, портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными, а также полезные статьи и другие разделы.

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#паллиативная помощь
#здравоохранение
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
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Диетолог Королева: Ожирение может привести к деменции
11 января 2024, 19:58

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что между ожирением способно влиять на когнитивные функции и даже способно привести к деменции.
«Абдоминальное ожирение является следствием нерационального питания, что не может не сказаться на здоровье гиппокампа — одного из важных отделов человеческого мозга, отвечающего за эмоции и память. Клетки такого жира имеют плотную мембрану и переполнены достаточно агрессивными воспалительными молекулами, которые ведут к уменьшению зоны гиппокампа. Объём этой области мозга напрямую связан с его функцией, и чем дольше человек является обладателем жира, тем меньше становится его гиппокамп. Как следствие, прогрессивное снижение памяти, что в итоге может привести к деменции», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Она добавила, что вышеупомянутый тип ожирения формируется из-за неправильного режима питания, в частности, длинных голодных отрезков времени, а также употребления рафинированной пищи с высоким уровнем жира и низкой питательной ценностью.

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#здоровье
#память
#человек
#ожирение
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Врач Орловский рекомендовал «сердечникам» щадящий режим при перемене погоды
11 января 2024, 19:44

Фото: istockphoto.com/Lacheev

Заведующий кардиологическим отделением Видновской КБ Дмитрий Орловский заявил, что резкие перепады погоды зимой больше всего влияют на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Поэтому, считает врач, таким людям в периоды переменчивой погоды надо с особенной внимательностью относится к своему здоровью. Так, он рекомендовал не переутомляться, а при ухудшениях состояния обращаться к врачу.

«Следует строго контролировать артериальное давление и пульс и строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом. Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, резкое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Орловский.

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#врач
#здоровье
#погода
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Врач Асанов назвал эффективные методы согреться в квартире без отопления
Врач Асанов: Согреться помогут шторы и ковры
11 января 2024, 18:49

Фото: istockphoto.com/LENblR

Терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов заявил, что в квартире без отопление могут помочь сохранить тепло плотные шторы и ковры.
«Утром, когда нет желания вылезать из тёплой кровати, советую сделать банальную зарядку. Не важно, что это будет: десять приседаний, бег на месте или просто махи руками и ногами. Это позволит согреться довольно быстро. Если дома холодно, то оптимальным решением станет многослойная одежда. Хорошим козырем в борьбе с холодом станут простые шерстяные носки», — добавил в беседе с NEWS.ru Асанов.

Горячие еда и напитки также способствуют согреванию. В этой ситуации полезными могут оказаться и увлажнители воздуха. А вот алкогольные напитки, по словам врача, лучше не употреблять, поскольку они дают лишь иллюзию того, что становится теплее из-за расширения сосудов.

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#врач
#дома
#тепло
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Врач Староверова: Крещенские купания могут привести к инфаркту миокарда
11 января 2024, 18:13

Фото: istockphoto.com/Aleksei Smyshliaev

Врач-кардиолог Александра Староверова заявила, что крещенские купания и резкая перемена температуры, возникающая при погружении в прорубь, может привести к молниеносному спазму всех сосудов организма, в том числе коронарных артерий, снабжающих сердце кровью, что может привести к инфаркту миокарда.
«Этот спазм может привести к недостатку кровоснабжения и инфаркту миокарда», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Староверова.

Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы надо быть особенно внимательными во время купаний в проруби, а лучше и вовсе отказаться от моржевания, считает специалист.

Вместе с тем, по её словам, даже здоровым людям при погружении в прорубь при крещенских купаниях лучше проконсультироваться со специалистом.

Ранее в эфире «Радио 1» заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин заявил, что для крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, необходимо выбирать правильно место.

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Спасатель назвал главные причины гибели во время Крещенских купаний
Спасатель Щетинин объяснил, как выбрать купель для Крещенских купаний
11 января 2024, 14:20

Фото: IStock/Evgenia Gordienko

Для Крещенский купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, нужно выбирать правильно место. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин.
По ловам специалиста, окунаться нужно в специально-оборудованных местах под контролем спасателей. Там должна быть небольшая глубина, небольшое течение и безопасный спуск.
«Самая главная ошибка – купание в необорудованных местах, когда люди увидели реку, сами вырубили прорубь и окунаются. Из-за большой глубины и сильного течения человек не может зайти и выйти, из-за этого часто затаскивает под лёд, и возможности попасть на поверхность льда уже нет», — сказал Сергей Щетинин.
Спасатель подчеркнул, что перед купанием нужно проконсультироваться со специалистом и оценить собственные силы. Окунаться с хроническими заболеваниями и нарушениями сердечно-сосудистой системы нельзя. Если состояние здоровья позволяет провести обряд, то важно помнить о правилах безопасности в проруби.
«В местах для крещенских купаний есть оборудованные раздевалки. Там вы переодеваетесь в купальник, сверху лучше надеть халат, а на ноги – не скользкую и не холодную обувь. Перед купанием нужно снять халат и обувь, аккуратно спуститься по ступенькам, три раза окунуться с головой, и дальше, держась за поручни аккуратно выйти, не мешая другим людям. Не нужно бежать или совершать какие-то резкие движения. После этого нужно зайти в тёплое помещение, обтереться, одеться, выпить горячий чай, кофе или другие горячие напитки, но ни в коем случае не алкоголь», — напомнил специалист.
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#купание
#крещение
#зима
#спасатели
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Мясников: Кофе может спасти от цирроза печени
11 января 2024, 13:32

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что кофе способен предотвратить переход таких болезней печени, как гепатит, стеатогепатит, гепатоз, в цирроз.
Кроме этого, врач напомнил, что поправить здоровье печени можно с помощью правильного питания и физических нагрузок.

Как передаёт utro.ru, нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени можно определить по высокому уровню белка, ответственного за запас железа в организме. Также о заболевании органа стоит задуматься при высоком уровне сахара в крови, наличии лишнего веса и повышенном холестерине.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова сообщала, что укрепить иммунитет и сердечно-сосудистую систему могут апельсины.

«Витамин C необходим нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных респираторных заболеваний, что особенно актуально в холодное время года. Кроме того, витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина способствует нормализации липидного обмена», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

При этом, она предупредила, что рекомендуемой нормой является 1-2 апельсина в день.

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#здоровье
#врач
#диетолог
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#иммунитет
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