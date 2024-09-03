В Подмосковье девочка чуть не оглохла из-за залетевшей в ухо мухи

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Врачи больницы в подмосковном Видном избавили восьмилетнюю пациентку от проблем со слухом, причиной которых оказалась пробравшаяся в слуховой проход муха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Девочка поступила с жалобой на резкое снижение слуха в левом ухе. Осмотр преподнёс нам сюрприз. Девочка не помнит момент попадания насекомого в ухо, не слышала жужжания и не чувствовала шевелений, а ощущала только заложенность и ухудшение слуха. Мы извлекли насекомое с помощью промывания слухового прохода», — рассказала оториноларинголог Видновской больницы Мария Шушина.
По счастью, насекомое не повредило ни барабанную перепонку, ни слуховой проход. После извлечения мухи девочка в тот же день вернулась домой.
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