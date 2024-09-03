В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около 1,2 тыс. детей появилось на свет в Московской области с начала года благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, ЭКО в регионе проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Благодаря современным репродуктивным технологиям мы можем помочь стать мамами женщинам, которые не могут забеременеть естественным путем. Всего с начала года в Подмосковье после ЭКО родилось порядка 1,2 тыс. детей», — цитируются в сообщении слова главы областного Минздрава Алексея Сапанюка.Отмечается, что для бесплатного получения процедуры ЭКО необходимо оформить квоту. Информация о том, как это сделать и какие документы для этого понадобятся, размещена на сайте министерства.
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