В Подмосковья с начала года благодаря ЭКО родилось около 1,2 тыс. детей

В Клину в сентябре можно будет пройти вакцинацию от гриппа не только в поликлиниках и ФАПах, но и в мобильных комплексах. Они будут работать в самых посещаемых местах, в том числе на Привокзальной и Советской площадях, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.