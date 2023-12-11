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Подмосковные врачи достали из пищевода пациента металлическую сетку

11 декабря 2023, 11:35
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Врачи Видновской больницы достали металлическую сетку из пищевода пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 37-летний мужчина с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и ощущение инородного предмета в горле. Исследование выявило в его пищеводе металлическую сетку. Как она там оказалась, больной объяснить не смог.
«Трудность состояла в том, что сетка диаметром почти 2 см находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода. Мы решили извлечь инородный предмет щипцами для биопсии – инструментом для забора биологического материала. Операцию провели под местной анестезией, длилась она полчаса», – рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением больницы Татьяна Шашкова.

По её словам, самым опасным осложнением инородных тел в пищеводе является перфорация - сквозное повреждение, при котором нарушается целостность всех слоёв стенки пищевода. Однако благодаря своевременному обращению пациента за медицинской помощью этого удалось избежать

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.

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Диетолог назвала популярные продукты, которые «высасывают» энергию человека
Диетолог Жаровская: употребление алкоголя и фастфуда приводит к энергодефициту
11 декабря 2023, 11:52

Фото: istock / fizkes

Регулярное употребление фастфуда и алкоголя приводит к дефициту энергии. Об этом предупредила врач-диетолог Татьяна Жаровская в беседе радио Sputnik.
Она объяснила, что продукты, содержание большое количество трансжиров и гидрогенизированных жиров, к примеру, чипсы или бургеры, практически не содержат полезных веществ, но их переваривание отнимает у организма много энергии.

«Если человек регулярно посещает рестораны быстрого питания и употребляет алкоголь, он будет постоянно испытывать энергодефицит», — предупредила Жаровская.
Она также отметила, что спиртные напитки негативно сказываются на энергичность и настроение человека из-за пагубного влияния на печень. По словам диетолога, повреждение печени провоцирует усталость и плохое настроение. Подобный эффект на человека могут показывать продукты с большим содержанием консервантов.

Эксперт подытожила, что можно употреблять вручную еду 1-2 раза в месяц в умеренных количества, чтобы организм  не почувствовал негативного эффекта.

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#алкоголь
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#рестораны
#напитки
#человек
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Обновленная вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию
11 декабря 2023, 11:08

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

В Минздраве сообщили, что препарат имеет благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.
Мннздрав РФ зарегистрировал вакцину от ковида «Спутник Лайт»с обновленным антигенным составом для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Вакциной пройдены клинические испытания. 

В данный момент завершается госконтроль качества первых серий «Спутника Лайт» в лабораториях Росздравнадзора. Регистрация даст возможность производителю вакцины вводить ее в гражданский оборот и поставлять по заказам регионов. 

В понедельник, 11 декабря, упаковку от вакцины направят в Росздравнадзор, где её согласуют за 1,5-2 часа. После этого все 135 тысяч доз вакцины будут внесены в электронную систему. А затем, во второй половине дня, начнётся отгрузка препарата в регионы, рассказал Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

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#коронавирус
#вакцина
#новости
#россия
#здоровье
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Аллерголог Бондаренко назвал разрешенную норму мандаринов для детей
11 декабря 2023, 10:49

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала, сколько мандаринов можно съесть ребенку без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что количество зависит от возраста ребенка.

«Даже самый полезный продукт может оказаться вредным, если съедать его в чрезмерном количестве. Детям разрешено давать 2-3 мандаринки в зависимости от возраста. Малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина. <…> Необходимо учесть, что чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше», — подчеркнула специалист.

Кроме этого, она добавила, что не рекомендуется давать мандарины детям до года. Аллерголог порекомендовала угощать детей мандаринами в качестве десерта, так как цитрусовые повышают аппетит, как и большинство фруктов.

Стоит отметить, что для взрослого человека норма мандаринов в деть составляет не более пяти штук.

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#подмосковье
#аллергия
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Эксперт рассказала о женской эякуляции и способах ее достижения
Men's Health: Эксперт Плей рассказала о женской эякуляции и как ее достичь
11 декабря 2023, 07:30

Фото: istock / Denisfilm

Женская эякуляция, или в народе сквирт, является достаточно редким явлением, которые случается не у всех женщин и не при каждом оргазме. Про особенности сквирта и и методе его достижения рассказала эксперт по сексу Кеннет Плей, пишет Men's Health.
Она объяснила, что при возбуждении железа Скина, которая находится на задней стенке уретры, набухает и выбрасывает прозрачную жидкость, что и является женской эякуляцией. По словам Плей, эта жидкость похожа на ту, что вырабатывает  мужская простата. Но, последние исследования на эту тему говорит о том, что есть еще один вид сквирта, наступающий  после первого и отличающийся более обильными выделениями жидкости. Эта жидкость выходит  из мочевого пузыря, но не являются мочой, хотя и содержат мочевину, обратила внимание эксперт.

Она подытожила, что некоторые женщины никогда не испытывают сквирта во время оргазма. Она напомнила, что мужчинам не стоит воспринимать женскую эякуляцию как образец сексуальности и, тем более, не стоит настаивать на его достижении. 

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Кардиолог Кореневич: Избыток сахара приводит к закупорке сосудов

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#эксперт
#женщины
#отношения
#секс
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Кардиолог Кореневич: Избыток сахара приводит к закупорке сосудов
11 декабря 2023, 01:14

Фото: iStock/Ivan-balvan

Врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила, что избыточное употребление сахара может спровоцировать закупорку сосудов. Об этом она рассказала на своём YouTube-канале.
По словам специалиста, переизбыток сахара является одной из причин атеросклероза. Так, рацион, наполненный сдобными изделиями, продуктами с высоким гликемическим индексом, кашами и белым рисом может стать причиной ожирения и забивания сосудов.

Кореневич добавила, что пользу сосудам принесут отказ от алкоголя, курения и физическая активность.

«Атеросклероз напрямую связан не с употреблением жиров, а с употреблением углеводов», — пояснила доктор.

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#врач
#кардиолог
#здоровье
#сахар
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Терапевт Лаврищев призвал не использовать противовирусные средства при простуде
10 декабря 2023, 23:34

Фото: iStock/monstArrr_

Терапевт Александр Лаврищев назвал самые частые ошибки при лечении простуды. Об этом пишет РИА Новости.
По словам врача, заболевания дыхательных путей не связаны с переохлаждением организма. Их вызывают вирусная или смешанная с бактериальной инфекции.

Лаврищев заявил, что эффективным способом профилактики заболеваний является вакцинация от гриппа и COVID-19. Он отметил, что прививки уменьшают вероятность заболевания, не снижая при этом иммунитет.

Доктор также указал на отсутствие универсальных лекарственных средств против ОРВИ. При этом специфические лекарства от коронавируса или гриппа не действуют на другие вирусы, поэтому их следует принимать только после положительного экспресс-теста и заключения врача.

Кроме того, терапевт призвал отказаться от приёма антибиотиков для профилактики и без показаний. Специалист также посоветовал не терпеть высокую температуру и сбивать жар при плохом самочувствии.

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#прививки
#лекарства
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#иммунитет
#терапевт
#вирусы
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Подмосковные онкохирурги удалили больной восьмикилограммовую опухоль груди
08 декабря 2023, 19:06

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль груди. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В диспансер обратилась 49-летняя женщина с жалобами на нарастающую боль в груди и сильную одышку. Обследование выявило у неё листовидную опухоль молочной железы. Ранее за медицинской помощью женщина не обращалась, хотя заметила рост левой молочной железы ещё полтора года назад.
«Опухоль занимала весь объём левой молочной железы, вес которой составил 8 кг, а диаметр – 30 см. Мы провели мастэктомию левой молочной железы и спасли жизнь пациентки. После операции новообразование было направлено на гистологическое исследование», – рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи №6 Мария Соловьёва.
Через неделю женщина чувствовала себя хорошо. Сейчас она выписана под наблюдение онколога по месту жительства. 
 
Врачи онкодиспансера напомнили, что выявление заболевания на ранней стадии лучше поддаётся лечению. Женщинам старше 40 лет раз в год обязательно следует проходить маммографию.

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#подмосковье
#московская область
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Врач Тихомирова заявила об опасности маргарина для мозга
08 декабря 2023, 15:47

Фото: istockphoto.com/seb_ra

Врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова заявила, что злоупотребление маргарином крайне вредно для мозга и может привести к ухудшению когнитивных функций.
«Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведёт к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Тихомирова.

Кроме маргарина, негативное влияние на мозг оказывают алкоголь, фастфуд и сахар. Так, алкоголь уничтожает нейроны, фастфуд снижает мозговую активность из-за большого количества в нём жира, углеводов, соли и пищевых добавок, а употребление большого количества сахара может приводить к разрушению клеток мозга.

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Диетолог Соломатина рекомендовала переходить на тяжёлую еду зимой
08 декабря 2023, 14:50

Фото: istockphoto.com/JulijaDmitrijeva

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в зимний период лучше употреблять более тяжёлую пищу.
«Переходим на более тяжёлую еду, которая дольше переваривается. Это различные бульоны из курицы, рыбы, индейки, на основе овощей. На гарниры тоже оставляем овощи, они могут быть тушёными, запечёнными. Оставляем цельнозерновой хлеб, каши. Можно включить в рацион сало. Побольше специй: перец, имбирь, горчица, хрен. Не забываем о питьевом режиме, нужно пить побольше воды, включать такие напитки, как травяные чаи, тёплые морсы из брусники, клюквы, облепихи. На десерт — запечённые яблоки, груши», — пояснила в беседе с RT Соломатина.

Она добавила, что какао с корицей или с ванилью могут помочь в борьбе с зимней хандрой. При этом, специалист предостерегла от употребления горячих напитков, поскольку они могут повредить слизистую.

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#продукты
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