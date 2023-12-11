Подмосковные врачи достали из пищевода пациента металлическую сетку

Фото: Минздрав МО
Врачи Видновской больницы достали металлическую сетку из пищевода пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 37-летний мужчина с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и ощущение инородного предмета в горле. Исследование выявило в его пищеводе металлическую сетку. Как она там оказалась, больной объяснить не смог.
По её словам, самым опасным осложнением инородных тел в пищеводе является перфорация - сквозное повреждение, при котором нарушается целостность всех слоёв стенки пищевода. Однако благодаря своевременному обращению пациента за медицинской помощью этого удалось избежать
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.
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«Трудность состояла в том, что сетка диаметром почти 2 см находилась глубоко и при извлечении могла поранить стенки пищевода. Мы решили извлечь инородный предмет щипцами для биопсии – инструментом для забора биологического материала. Операцию провели под местной анестезией, длилась она полчаса», – рассказала заведующая клинико-диагностическим отделением больницы Татьяна Шашкова.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан.
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Лора Луганская