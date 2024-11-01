Подмосковные врачи достали из уретры подростка семисантиметровую иглу

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства извлекли из уретры школьника семисантиметровую иглу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В приёмный покой поступил 11-летний мальчик с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале. Обследование выявило у него в уретре инородное тело – иглу длиной семь сантиметров. Врачам удалось достать иглу без хирургического вмешательства.
Подросток уже выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.
В ведомстве напомнили, что дети пубертатного возраста на фоне гормональной перестройки организма могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела и получать травмы, которые требуют обращения к врачу.
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«Иглу достали методом цистоскопии – высокотехнологичной методики без разрезов. При этом использовали специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру. Это значительно снижает травматичность, ускоряет рубцевание и минимизирует риск осложнений в мочеиспускательном канале», – пояснил заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМД Андрей Суходольский.
Подросток уже выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.
В ведомстве напомнили, что дети пубертатного возраста на фоне гормональной перестройки организма могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела и получать травмы, которые требуют обращения к врачу.
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Лора Луганская