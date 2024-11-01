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В Истре хирурги удалили 68-летнему мужчине три грыжи одновременно

Фото: istockphoto / orgiy Datsenko

Фото: istockphoto / orgiy Datsenko

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В Истринскую больницу доставили 68-летнего мужчину с жалобами на боли и узлы в области паха и живота. Во время обследования были обнаружены три грыжи размером от 3 до 5 сантиметров: две паховые и одна пупочная, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сложность проведения экстренной операции заключалась в тяжёлом состоянии пациента из-за обострения сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии, а также ранее перенесённого инсульта и инфаркта. Поэтому перед операцией по удалению грыж было необходимо провести комплексное обследование и лечение.

«Операция длилась два часа и прошла с минимальной травматичностью для пациента. Пациент смог вставать и двигаться уже через несколько часов в день операции, так как болевой синдром был минимальный», — рассказали врач-хирург Елена Студенова и заведующий отделением хирургии Альберт Тинис.


В ​настоящее время пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение. Мужчина смог вернуться к обычной жизни.

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#минздрав мо
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Подмосковные врачи достали из уретры подростка семисантиметровую иглу
01 ноября 2024, 14:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства извлекли из уретры школьника семисантиметровую иглу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В приёмный покой поступил 11-летний мальчик с жалобами на острую боль в мочеиспускательном канале. Обследование выявило у него в уретре инородное тело – иглу длиной семь сантиметров. Врачам удалось достать иглу без хирургического вмешательства.
«Иглу достали методом цистоскопии – высокотехнологичной методики без разрезов. При этом использовали специальные миниатюрные щипцы и мини-камеру. Это значительно снижает травматичность, ускоряет рубцевание и минимизирует риск осложнений в мочеиспускательном канале», – пояснил заведующий отделением детской урологии-андрологии МОЦОМД Андрей Суходольский.
Подросток уже выписан домой под наблюдение врачей поликлиники.

В ведомстве напомнили, что дети пубертатного возраста на фоне гормональной перестройки организма могут проявлять повышенный интерес к изменениям своего тела и получать травмы, которые требуют обращения к врачу.

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#минздрав мо
#подросток
#хирург
#врачи
#подмосковье
#московская область
#пациент
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Врачи НИКИ детства перечислили симптомы и последствия повышенного давления у детей
01 ноября 2024, 12:18

Фото: istockphoto / Everyday better to do everything you love

Повышенное давление или артериальная гипертензия, встречается не только у взрослых, но и у детей. В детском возрасте она может проявляться как беспричинно, так и быть результатом определённых патологий, ​сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Чаще всего наблюдается именно второй вариант, когда к повышению артериального давления приводят болезни почек, эндокринные нарушения, опухоли, сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, артериальная гипертензия может быть спровоцирована побочным действием лекарств, например, гормональных препаратов или средств от насморка, а также обусловлена генетикой», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
У детей повышенное давление сопровождается:

  • головокружением;
  • головной болью;
  • ухудшением зрения;
  • рвотой;
  • кровью из носа;
  • внезапным чувством страха;
  • может наблюдаться повышенная потливость.
«Мы рекомендуем руководствоваться таблицами норм артериального давления, соответствующих возрасту. Длительное течение артериальной гипертензии без терапии может повлечь за собой более тяжёлые последствия, в том числе острые сосудистые катастрофы, такие как инсульт или инфаркт», — добавила врач-кардиолог НИКИ детства Анастасия Соколова.
Специалисты НИКИ детства подчёркивают, что профилактика и лечение повышенного давления у детей более успешны, чем у взрослых. Для этого следует избегать стрессовых ситуаций, снизить учебную нагрузку, соблюдать режим дня, больше времени проводить на свежем воздухе, повысить физическую активность при малоподвижном образе жизни.

Ребёнку нужно спать не менее 8 часов в сутки и придерживаться рационального питания с низким содержанием соли. Если у ребёнка есть лишний вес, то нужно постепенно снижать массу ​тела.

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#врач
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#минздрав мо
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#ники детства
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Мытищинские хирурги спасли жизнь мужчины с «хрустальными» сосудами
31 октября 2024, 22:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сосудистые хирурги Мытищинской больницы спасли пациента с «хрустальными» сосудами от инсульта и ампутации ноги. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 70-летний мужчина с жалобами на сильные боли в ноге, хромоту и почернение пальца на стопе. Обследование установило у него серьёзное поражение артерий нижних конечностей и начавшийся некроз пальца. Также у пациента было критическое сужение сонных артерий. Такое состояние развилось на фоне прогрессирующего атеросклероза.
«Предстояло бороться не только за спасение ноги от ампутации, но и за жизнь пациента. Множественные сужения на разных участках сонной артерии достигали 70-90%. Стенки сосудов были не эластичными, а хрупкими из-за отложений кальция и напоминали хрусталь. Был крайне высок риск инсульта. Понадобилась срочная операция по удалению атеросклеротических бляшек в сосудах», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.
Операция заняла около трёх часов и прошла успешно. Кровоток в сонной артерии был восстановлен. После заживления операционного разреза пациенту провели операцию по реконструкции артерий ноги, компенсировав в ней кровообращение и устранив боль.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#мытищи
#пациент
#врачи
#операция
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Перечислены главные симптомы кори
Врач Сугян назвала сыпь и поражение глаз основными симптомы кори
31 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/Marina Demidiuk

Заместитель главного врача Химкинской больницы по педиатрии Нарине Сугян заявила, что первоочередными признаками кори являются сыпь, поражение глаз, а также жар под 40,5°C.
«Корь — это вирусная инфекция, самым ярким проявлением которой является характерная сыпь на коже. Кроме этого, поражаются слизистая оболочка рта и глотки, конъюнктива глаз и все это сопровождается сильнейшей лихорадкой — до 40,5°C и общей интоксикацией», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сугян.

Она отметила, что заразиться инфекцией человек может в любом возрасте.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщил, что в настоящее время в России очень много различных вирусов, и важно в первые же сутки с помощью теста его определить.

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#корь
#инфекция
#врач
#вирусы
#здоровье
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Перечислены самые полезные гарниры
Врач Кашух рекомендовала использовать в качестве гарнира овощи
31 октября 2024, 19:28

Фото: iStock/kazoka30

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.
«Овощи, приготовленные такими способами, сохраняют максимум витаминов и клетчатки, поэтому помогают пищеварению. Можно взять цветную капусту, брокколи, морковь, перец, кабачки — они богаты антиоксидантами, витаминами С и А, а при готовке приобретают более выраженный вкус», — пояснила в беседе с Газета.ру Кашух.

Кроме этого, полезными ля здоровья гарнирами врач назвала запеченный батат и крупы. А вот картофельное пюре с маслом и молоком и белый шлифованный рис специалист не рекомендовала, поскольку такие блюда особой полезностью не отличаются.

До этого диетолог Полина Журавлева отметила, что соблюдение правильного режима питания связано с психологическими особенностями, блоками и расстройствами.

«Многие считают, что еда — это просто топливо для тела. Но на самом деле она часто становится источником удовольствия и способом справиться со стрессом. И вот тут скрывается одна из главных ловушек — переедание. В таких ситуациях важно работать над психоэмоциональным состоянием, научиться расслабляться и искать другие источники удовольствия. Еда не должна занимать все ваше свободное время», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Кашух.

Она подчеркнула, что при обнаружении у себя расстройств пищевого поведения надо незамедлительно обращаться к специалистам.

Ранее врач-кардиолог, диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» сообщила, что тыква считается королевой осени и кладезем полезных компонентов.

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#овощи
#врач
#диетолог
#еда
#блюда
#питание
#здоровье
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Воробьёв проверил работу новой Ногинской подстанции скорой помощи
31 октября 2024, 17:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье сейчас работает 56 подстанций и 87 постов скорой помощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который приехал на открытую в марте Ногинскую подстанцию СМП передать новые автомобили «скорой».
В 2023 году начали работу новые подстанции в Солнечногорске, Кашире и Видном. В 2024-м, помимо Ногинской подстанции, открыли пост на четыре бригады в Люберцах, а до конца года введут пост на две бригады в деревне Раздоры городского округа Красногорск.

Ранее Ногинская подстанция скорой медицинской помощи размещалась в деревянном здании 1917 года, а когда его признали аварийным - в арендованном. Однако в марте этого года станция переехала в новое трёхэтажное здание. Внутри появились зоны психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, на территории обустроена парковка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Старались все оцифровать – и движение автомобилей, и IP-телефонию, чтобы, если вдруг вы перегружены, проблема решалась на региональном уровне. Открываем такие современные подстанции по всей области. Покупаем машины скорой помощи. От вашей работы очень многое зависит. В том числе благодаря грамотной диспетчерезации, выбору оптимального пути мы видим заметное количество спасённых жизней, своевременно оказанную медицинскую помощь», – сказал губернатор во время общения с диспетчерами.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Это одна из флагманских подстанций. Её ждали долго.
«Она рассчитана на 15 бригад, её площадь – почти 4 тыс. кв. м. Есть большой гараж на 15 машиномест, свой учебно-методический класс. Именно здесь располагается наша диспетчерская регионального распределительного центра. Ребята из Ногинского филиала нашего областного медколледжа проходят тут производственную практику. В этом году уже более 20 человек заключили договор о целевом обучении», – рассказал главврач Московской областной станции СМП Константин Маслов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв поблагодарил медиков за помощь жителям Курской области. В Курске до сих пор работает бригада хирургов.

Среди тех, кто приехал в Ногинск, были Владимир Денисов и Константин Голованов – водители скорой из Люберец, которые вместе с фельдшерами и врачами эвакуировали раненых. Они рассказали, что за 12 часов могли проехать 300-400 км.
«Я ездил с врачебной бригадой, мой коллега Константин – с фельдшерами. Две недели мы были в Курской области, перевозили раненых в больницы, госпиталя, по городу помогали, работали», – рассказал Владимир.
Для сотрудников скорой помощи в регионе действуют многочисленные меры поддержки – социальная ипотека, программы «Земский врач/Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов, компенсация аренды жилья размером 20 тыс. рублей в месяц.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В структуре службы СМП Московской области создано 11 региональных центров по назначению бригад на вызов. Каждый управляет бригадами нескольких округов, что позволяет назначать на вызов ближайшую бригаду без привязки к подстанции. В нескольких муниципалитетах среднее время доезда сократилось на восемь минут.

Также в области есть врачебный консультационный центр, где круглосуточно работают два пульта – кардиологический и общепрофильный. Так, сделав в скорой ЭКГ, можно сразу отправить снимок на кардиопульт для расшифровки.

А с помощью общепрофильного пульта пациенты получают по телефону консультацию врача, и нередко необходимость выезда бригады отпадает. В среднем специалисты проводят 400 консультаций в сутки.

А на базе Красногорской подстанции создан Центр симуляционного обучения, где работники скорой могут отработать и усовершенствовать навыки оказания экстренной помощи в критических ситуациях. В этом году обучение там прошли 2,5 тыс. человек.

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В Ногинске в 2025 году откроют многопрофильную поликлинику необычной архитектуры

Андрей Воробьёв поздравил волонтёров в Одинцово с Днем добровольца
#подмосковье
#московская область
#скорая помощь
#андрей воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#ногинск
#автомобили
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Губернатор Воробьёв передал 77 новых «скорых» в муниципалитеты Подмосковья
31 октября 2024, 17:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных муниципалитетах будут работать ещё 77 новых машин скорой помощи. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал на открытую в марте Ногинскую подстанцию СМП передать автомобили. Он поговорил с диспетчерами и медиками.
«Я приехал поблагодарить в вашем лице всю команду скорой медицинской помощи. Её значение сложно переоценить. Многие из вас работали во времена коронавируса. Тогда мы поняли, что скорая нуждается в усилении. Мы приняли программу, которая предполагает строительство современных подстанций со всем необходимым – тёплыми гаражами, комнатами отдыха, диспетчерскими. Стараемся создавать все условия и надеемся, что это поможет работе», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Он добавил, что пора задуматься о выплатах фельдшерам, врачам и водителям скорой помощи.
«У нас большой популярностью пользуется компенсация аренды жилья. Всё начиналось с врачей, потом были фельдшеры. Сейчас распространяем эту меру поддержки на учителей и воспитателей», – поделился планами губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

77 современных машин скорой помощи отправятся в Балашиху, Мытищи, Серпухов, Домодедово, Люберцы и другие муниципалитеты. Автомобили укомплектованы всем необходимым. По просьбе водителей каждое транспортное средство оснащено навигаторами и камерами заднего вида. В следующем году панируют закупить ещё 77 автомобилей.

Всего в подмосковном автопарке – 876 машин скорой помощи. За последние четыре года в регионе заменили почти 620 машин, в том числе более 60 реанимобилей. Они оснащены дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ и современным прибором для сердечно-лёгочной реанимации LUCAS 2, с помощью которого можно провести массаж сердца.
«О востребованности аппарата LUCAS 2 нам рассказали сами работники скорой помощи. Мы увидели, что оказывать реанимационную помощь в машине при движении непросто. А этот аппарат развязывает руки», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все поступившие автомобили оснащены передовым медоборудованием, в том числе отечественным
«Многое, что есть в машинах, сделано с учётом пожеланий наших водителей и медиков. Нововведения этого года – вакуумные матрасы, которые раньше были только в реанимобилях, специальное оборудование для оказания помощи на месте ДТП в соответствии с международным стандартом и так далее», – рассказал главврач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

У каждой бригады имеется специальный планшет, куда приходят вызовы со всей информацией о пациенте. Они помогают с маршрутизацией.
«Ещё на планшетах появилась кнопка SOS. Если бригада чувствует опасность, она нажимает её. Информация попадает диспетчерам, и они незамедлительно связываются с нами, чтобы понять, какая нужна помощь – УВД или МЧС», – рассказал заведующий Купавенской подстанцией СМП, врач СМП Кирилл Каменский.
В планшете есть и такая функция, как запрос на госпитализацию. Врачу нужно заполнить карту, внести в неё диагноз, параметры гемодинамики, и отдел медицинской эвакуации даст место в стационаре. Каменский также поблагодарил за программу страхования здоровья и жизни сотрудников скорой, назвав её важной и реально работающей.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#скорая помощь
#автомобили
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В Ногинске в 2025 году откроют многопрофильную поликлинику необычной архитектуры
31 октября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Многопрофильная поликлиника в футуристическом стиле на 500 посещений в смену появится в Ногинске в следующем году. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Поликлинику возводят в микрорайоне Заречье на улице 2-я Глуховская. Это будет трёхэтажное здание в форме овала с выступающими блоками. Внутри – уютный дворик. Медучреждение оснастят современным оборудованием. Лечиться и обследоваться в нём смогут более 43 тыс. человек, в том числе 10,5 тыс. детей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сдать поликлинику планируют в декабре будущего года, а открыть – в марте 2026-го. Сейчас готовность объекта составляет 20%.
«В каждом муниципальном образовании, в том числе в Ногинске, важное значение имеет модернизация здравоохранения, особенно первичное звено. Рассчитываем, что строители не подведут, и через год и месяц мы сможем сдать новую поликлинику. Надеемся, что и качество отделки, и новое оборудование будут на самом высоком уровне. Параллельно со строительством активно ищем врачей», – сказал губернатор.
Он напомнил, что в Балашихе сейчас по президентскому проекту строится областная больницу на более чем 1 тыс. коек. Её должны сдать в 2027 году. Туда также привлекут на работу лучших врачей.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство новой поликлиники в Ногинске крайне необходимо. Сейчас взрослое население прикреплено к двум медучреждениям, которые находятся в 7,5 км друг от друга. При этом одно построено 100 лет назад и уже не соответствует современным требованиям.

Дети получают медуслуги в поликлинике, расположенной в приспособленном здании. Например, там нет рентген-кабинета, клинико-диагностической лаборатории, дневного стационара, кабинета эндоскопических исследований.
«У нас большой износ всех зданий поликлиник, поэтому назрела необходимость в строительстве современного медучреждения. Благодаря губернатору и его команде родился такой уникальный проект. Новая поликлиника будет рассчитана на 350 посещений в смену для взрослого населения и на 150 – для детей. Между этими подразделениями будет диагностический блок. Любой сможет пройти все обследования, не выходя из здания», – поделилась планами главврач Ногинской больницы Сильвия Парастаева.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во взрослом и детском подразделениях появятся отделения неотложной помощи, включая инфекционные кабинеты. Предусмотрены фильтр-боксы, отдельные входы для разных потоков пациентов.
«Также в поликлинике разместятся кабинеты кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, лоров, офтальмологов, гематологов, нефрологов, хирургов, травматологов и других. В поликлинике предусмотрен дневной стационар для взрослых на 18 мест и для детей – на шесть мест», – добавила медик.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас завершают строительство цокольного этажа и уже приступили к возведению вертикальных конструкций первого этажа, –
«Это будет уникальное сооружение с необычной архитектурой – большое овальное здание с внутренним двором. Тут очень интересное объёмно-планировочное интерьерное решение. Таких конструкций в округе нет. Думаю, что поликлиника будет очень комфортной для посещения и взрослых, и детей», – отметил руководитель проекта в компании «ТрансДорСтрой» Евгений Ковалёв.
Строительство ведётся в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения России» нацпроекта «Здравоохранение».

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#подмосковье
#московская область
#строительство
#поликлиника
#ногинск
#губернатор
#андрей воробьёв
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Врач-дерматовенеролог Муратова рассказала, что делать при себорейном дерматите
31 октября 2024, 13:36

Фото: istockphoto / tylim

Себорейный дерматит — это хроническое заболевание кожи, характеризующееся покраснением, шелушением и зудом. Грибок Malassezia присутствует на коже большинства людей, но при определённых обстоятельствах, таких как стресс, гормональные изменения или ослабление иммунитета, Malassezia может активизироваться и вызывать высыпания и раздражение на участках с повышенной активностью сальных желёз, включая волосистую часть головы, лицо, грудь и спину, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Себорейный дерматит может протекать без лечения, но часто характеризуется волнообразным течением с периодами ремиссии и обострения.

Основным методом лечения являются специальные медицинские шампуни, кремы и лосьоны, которые назначает врач. Однако для достижения наилучшего результата необходимо также следовать определённым рекомендациям:

  • правильный уход за кожей: рекомендуется использовать мягкие очищающие средства без агрессивных компонентов, таких как спирт или ароматизаторы, и избегать частого мытья головы и лица горячей водой, так как это может усугубить симптомы заболевания;
  • здоровый образ жизни и питание: следует придерживаться принципов здорового питания, контролировать уровень стресса и обеспечивать качественный сон;
  • регулярные консультации со специалистом: при появлении, сохранении или ухудшении симптомов необходимо обратиться к врачу-дерматологу для подбора или корректировки лечения.
«Если удалось найти оптимальные средства по уходу за кожей, которые эффективно справляются с проблемой, крайне важно не экспериментировать и продолжать использовать именно эти продукты», — сообщила врач-дерматовенеролог Подольского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Муратова.
Записаться на приём к врачу-дерматовенерологу можно через портал «Здоровье».

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