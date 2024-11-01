В Истре хирурги удалили 68-летнему мужчине три грыжи одновременно

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В Истринскую больницу доставили 68-летнего мужчину с жалобами на боли и узлы в области паха и живота. Во время обследования были обнаружены три грыжи размером от 3 до 5 сантиметров: две паховые и одна пупочная, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Сложность проведения экстренной операции заключалась в тяжёлом состоянии пациента из-за обострения сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии, а также ранее перенесённого инсульта и инфаркта. Поэтому перед операцией по удалению грыж было необходимо провести комплексное обследование и лечение.
В настоящее время пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение. Мужчина смог вернуться к обычной жизни.
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«Операция длилась два часа и прошла с минимальной травматичностью для пациента. Пациент смог вставать и двигаться уже через несколько часов в день операции, так как болевой синдром был минимальный», — рассказали врач-хирург Елена Студенова и заведующий отделением хирургии Альберт Тинис.
В настоящее время пациента выписали домой под амбулаторное наблюдение. Мужчина смог вернуться к обычной жизни.
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Дайана Хусинова