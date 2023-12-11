В Московской области упал процент заболеваемости туберкулезом

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Заболеваемость туберкулёзом в Подмосковье снизилась на 8,4%. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье зафиксировали снижение заболеваемостью туберкулезом.
Стоит отметить, что на противотуберкулезном диспансере работает около 12 филиалов и 28 диспансерных отделений. Кроме этого, в 2022 году Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер получил сертификат Национального института качества Росздравнадзора по организации оказания медицинской помощи населению Подмосковья.
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«В Подмосковье выстроена комплексная работа по профилактике туберкулеза, его раннему выявлению и снижению смертности. <…> За 11 месяцев этого года заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
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Мира Полтева