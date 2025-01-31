В Щёлкове 1 февраля проведут донорскую субботу

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Донорскую акцию проведут в подразделении Центра крови в Щёлкове в субботу, 1 февраля, предварительная запись для сдачи крови не потребуется, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Акция будет проводится с 8 утра до 13:00. Кровь сможет сдать любой совершеннолетний гражданин, у которого нет медицинских противопоказаний к донации. Донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1052 рублей, а также справку для освобождения от работы в день донации и для дополнительного дня отдела с сохранением зарплаты. Доноры, сдавшие кровь в свой выходной, получат два дня отдыха», — говорится в сообщении.Щёлковское подразделение центра крови находится по адресу: улица Новая Фабрика, дом №8 С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.
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