В Подмосковье за год провели 5,6 тыс. процедур ЭКО

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Около 5,6 тыс. процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) провели в Московской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Семья», в будущем году число этих процедур планируется увеличить, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В минувшем году в Подмосковье было проведено 5,6 тысячи процедур ЭКО. В результате на свет появилось 1,7 тыс. детей. В 2025 году планируется увеличить количество процедур ЭКО до 7 тысяч», — сказал рассказал председатель Комитета подмосковного парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он также рассказал, что в текущем году планируется создать систему контроля результатов экстракорпорального оплодотворения. Туда будут поступать отчёты обо всех процедурах ЭКО, включая проведённые в частных медорганизациях.
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Лев Каштанов