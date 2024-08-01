В Воскресенске заработал новый центр амбулаторной онкопомощи

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Центр амбулаторной онкологической помощи начал работать в Воскресенской больнице. Это сделает доступнее медицинскую помощь пациентам с онкозаболеваниями из Воскресенска и Егорьевска, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В новом центре ежедневно будут получать помощь около 200 пациентов. Они смогут пройти полный цикл диагностики и лечения, в том числе курс химиотерапии. Центр амбулаторной онкопомощи в Воскресенске стал 25-м в подмосковной сети», – сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.На базе центра открыт дневной стационар на 10 коек. Помимо лечения, доступны КТ- и УЗИ-диагностика, маммография, флюорография, эндоскопические обследование и лабораторная диагностика. Есть возможность проведения телемедицинских консультаций. Все услуги центра оказываются по ОМС.
При подозрении на онкозаболевание пациента к врачу-онкологу в ЦАОП запишет врач-терапевт или узкопрофильный специалист поликлиники.
Для пациентов, состоящих на диспансерном учете, открыта запись через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по телефону 122 или инфомат в поликлинике.
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