Россиянам рекомендовали пользоваться репеллентом для защиты от клещей

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Научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский заявил о том, что наиболее эффективным средством для защиты от клеща является репеллент — вещество, отпугивающее клещей.
В частности, он рекомендовал наносить такие средства на нижнюю часть тела и тщательно заправлять штанины в носки.
Если клещ всё-таки атаковал, то, по словам специалиста, можно воспользоваться клещедёром, а также обратится в медучреждение.
До этого сообщалось, что учёные из Франции создали модель, которая предсказывает, как изменения площади поверхности повлияют на глобальное потепление.
Учёный добавил, что исследования будут продолжаться, в частности, в области влияния потепления на яркость облаков.
Ранее учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.
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«Существует расхожее мнение, которое является абсолютным заблуждением, что клещи пикируют с деревьев. Клещи не умеют летать. Они заползают либо с почвы, либо сидят где-нибудь на травинках, на веточках кустарников, но не выше метра-полутора над землёй», — пояснил в беседе с RT Марьинский.
До этого сообщалось, что учёные из Франции создали модель, которая предсказывает, как изменения площади поверхности повлияют на глобальное потепление.
«Мы упростили облака до основных характеристик, что позволило написать уравнения и создать модель, которую можно было протестировать на наблюдаемых облаках. Результаты более чем вдвое уменьшают неопределенность в отношении влияния площади поверхности облаков на потепление», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «phys.org» слова ведущего автора исследования Бретта МакКима.
Учёный добавил, что исследования будут продолжаться, в частности, в области влияния потепления на яркость облаков.
Ранее учёные РТУ МИРЭА создали радиофармпрепарат на основе природного хлорина, который сможет вывести на новый уровень диагностику и лечение онкозаболеваний.
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Мелисса Тимофеева