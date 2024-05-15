Подмосковные врачи оценили риск передачи ВИЧ-инфекции от матери к младенцу менее чем в 1%

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области от ВИЧ-инфицированных матерей с начала года родились около 140 здоровых детей. Риск передачи вируса от матери к младенцу не превышает 1%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«ВИЧ – это не приговор. Женщина, которая своевременно встаёт на учёт в женской консультации и проходит лечение в нашем центре, может родить абсолютно здорового младенца. Если она будет выполнять все рекомендации специалистов, риск передачи вирус составит менее 1%», – сказал главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Он отметил, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи инфекции от матери ребёнку важен первый этап – приём антиретровирусной терапии во время беременности.
В регионе успешно реализуют программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину наблюдают специалисты центра. Новорождённый находится под наблюдением врачей до 1,5 лет, пока диагноз не будет снят. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции лечения начинается в первые две недели. Оно проводится бесплатно.
По вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в Центр СПИД.
Узнать правила постановки на учёт в Московский областной Центр СПИД, а также рекомендации беременным и молодым родителям можно на сайте центра.
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