Терапевт Оттаева рассказала, как выявить начало артериальной гипертонии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева рассказала, как не пропустить начало развития гипертонии. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Артериальная гипертония является самым распространённым хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы среди взрослого населения.
Также усугубляют появление гипертонии избыточный вес, низкая физическая активность, вредные привычки и высокий уровень сахара и холестерина в крови.
При появлении первых симптомах заболевания необходимо обратиться к специалистам для дальнейшего лечения.
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«Нормальными цифрами давления считаются 120 на 80 мм рт. ст. и ниже, если цифры установились на отметке 140 на 90 мм рт. ст. и иногда её превышают, то это уже гипертония. К основным признакам заболевания относятся головные боли, звон в ушах, легкое головокружение, мелькание мушек перед глазами, чувство прилива или жара в области лица, а также учащенное сердцебиение и утомляемость. При появлении таких сигналов, особенно если они не единичны, не стоит все списывать на усталость и переработки, а также переживания», — подчеркнула врач-терапевт Фатима Оттаева.
Также усугубляют появление гипертонии избыточный вес, низкая физическая активность, вредные привычки и высокий уровень сахара и холестерина в крови.
При появлении первых симптомах заболевания необходимо обратиться к специалистам для дальнейшего лечения.
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Мира Полтева