В Люберцах девочке-подростку удалили две литровые кисты яичников

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали девочку с двумя огромными кистами яичников. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
13-летняя школьница поступила в приёмный покой с жалобами на сильную боль в животе и его увеличенный размер. Диагностика выявила у пациентки перекрут яичника, который привёл к полному или частичному нарушению кровообращения. Врачи решили провести лапароскопическую операцию. Они устранили перекрут и удалили два гигантских доброкачественных новообразования – параовариальные кисты. В каждой из них содержалось по литру жидкости.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
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«Образование поначалу может ничем не проявлять себя, его могут диагностировать случайно. В нашем случае детские хирурги вместе с гинекологами правильно поставили диагноз и выполнили органосохраняющую операцию, удалив редко встречающиеся гигантские кисты у несовершеннолетней. Важно, что пациентке сохранили репродуктивную функцию», – рассказала заведующая гинекологическим отделением стационарного отделения №1 Тамара Добровольская.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская