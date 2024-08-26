Врач Тимощенко раскрыла неожиданную пользу манки

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Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила о полезных свойствах манной каши при больных почках и сердце из-за содержащихся в ней витаминов группы B, E и PP, а также магния, кремнием, фосфора, железа, цинка, кобальта и калия.
«Манная каша — не просто вязкая масса с комочками, Манная крупа содержит в себе витамины группы В, витамин Е, витамин РР, а также минералы: магний, кремний, фосфор, железо, а также марганец, кобальт, цинк и калий. Благодаря калию она прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Тимощенко.
Ранее диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что к принятию биологически активных добавок (БАДам) стоит относится с осторожностью.
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