С начала лета здоровье в подмосковных парках проверили около 9 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 590 жителей Подмосковья в прошедшие выходные проверили здоровье в парках 34 городских округов. А с начала лета это смогли сделать почти 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Выездные бригады врачей каждые выходные работают в парках Московской области. Благодаря акции «Проверь своё здоровье в парке» жители могут совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе. Всего за прошедшие выходные здоровье проверил 591 человек, а с начала лета - почти 9 тыс.», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.В министерстве напомнили, что результаты обследования жители могут посмотреть в своём личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
При необходимости медики направят пациента на более углублённое обследование в поликлинику.
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Лора Луганская