Подмосковные врачи помогли 11-летней девочке побороть анорексию

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Родители 11-летней девочки обратились за помощью в Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) с жалобой на опасное состояние дочери. При росте 157 см и весе 40 кг она посчитала себя толстой и резко сократила питание. К врачам она попала с весом в 27 килограммов, а также болями в ногах, нарушением походки и проблемами с кожей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
«Диагностика выявила нарушения в работе сердечно-сосудистой и периферической нервной систем, а также патологии в ЖКТ. Первое время после госпитализации маленькая пациентка продолжала отказываться от еды, проявились симптомы депрессии. Однако комплексная терапия принесла свои плоды. У девочки стабилизировался эмоциональный фон, и к моменту выписки она весила почти 40 кг», — сообщил психиатр Рустам Бексултанов.Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её выписали домой. При этом лечение не закончено: девочке предстоит курс лечения у психотерапевта и реабилитация.
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