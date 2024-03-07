Профосмотры в детсадах и школах Подмосковья с начала года прошли более 200 тыс детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Полный профилактический медицинский осмотр прошли с начала 2024 года в школах и детских садах Московской области более 200 тысяч детей, работа проводится в рамках проекта «Школьная медицина», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«По правилам проекта, бригады врачей выезжают в образовательное учреждение для осмотра. Если в ходе осмотра у ребёнка заподозрят патологию, его направят для прохождения второго этапа в поликлинику. Всего с начала года в образовательных учреждениях профилактические осмотры прошли уже 201,3 тыс. детей», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Московской области Светланы Стригунковой.Проект «Школьная медицина» реализуется в медкабинетах учебных заведений по всей Московской области. Результаты профилактического осмотра родители смогут увидеть в электронной медицинской карте ребёнка. Данные об осмотре придут в личный кабинет в течение 45 дней.
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Лев Каштанов