В подмосковной деревне Поповская построят ФАП

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Фельдшерско-акушерский построят в деревне Поповская городского округа Егорьевск, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Подмосковья, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«По проекту общая площадь ФАПа составит 200 квадратных метров, здание построят рядом с автобусной остановкой «Поповская-1». В ФАПе будет расположен кабинет для приёма пациентов, смотровая, кабинет вакцинации взрослых и детей, процедурный кабинет, двухместная палата для более продолжительного пребывания пациентов, а также стерилизационная комната, помещение для персонала и ряд других помещений», — говорится в сообщении.Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.
Построить фельдшерско-акушерский пункт в Поповской должны уже в этом году.
Читайте также:
Школу в посёлке Бакшеево откроют после ремонта к началу учебного года
В люберецком ЖК «Томилино Парк» построили школу на 900 мест
«Истринская сыроварня» приступает к строительству нового завода
Лев Каштанов