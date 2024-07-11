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Подмосковные врачи поставили на ноги девушку с бамперным переломом

11 июля 2024, 21:56
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли девушку-подростка с бамперным переломом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка не успела выйти из маршрутки, как поступила в МОДКТОБ. Бамперный перелом – тяжёлая травма, для которой характерен перелом костей голени или бедра с образованием клиновидной формы отломков из-за удара бампером или другим тупым предметом.
«Для восстановления целостности кости врачи наложили аппарат Илизарова. Через шесть недель наша пациентка сможет начать ходить, опираясь на обе ноги. Однако аппарат мы снимем через 4-6 месяцев. Всё будет зависеть от сроков восстановления кости», – рассказал врач-травматолог-ортопед Александр Нестеренко.


Сейчас ребёнок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из стационара на амбулаторное лечение. Впереди у пациентки – восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#врачи
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#московская область
#подмосковье
Диетолог Стародубова раскрыла истинную пользу шоколада для мозга
11 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила о том, что тёмный шоколад с высоким содержанием какао нормализовывает артериальное давление и повышает продуктивность мозга.
«Умеренное потребление темного шоколада с содержанием какао от 75% способствует нормализации артериального давления и липидов крови, а также снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

А диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила, что, перекусывая на бегу, вполне реально оставаться стройным и не набирать вес.

«Нужно быть уверенным в том месте, где вы принимаете пищу. Если вы не можете брать её с собой, надо продумывать, как и когда вы будете ее принимать. Первый вы сделаете дома, но пропускать в данной ситуации приемы пищи нельзя. Многие мои пациенты, зачастую, водители заявляют, что едят один раз плотно с утра. Они плотно завтракают и игнорируют овощи. В голове у пациента плотная пища — это белки и углеводы и какая-то бутербродная еда», — прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Ранее нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в беседе с «Радио 1» заявила, что шоколад не враг, и ему есть место в здоровом рационе человека.

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#врачи
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#еда
#шоколад
#пища
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Новое отделение реабилитации заработало в Наро-Фоминской больнице
11 июля 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Наро-Фоминской больнице стартовала работа отделения медицинской реабилитации. Оно рассчитанное на 15 коек круглосуточного пребывания, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи отделения будут заниматься восстановительным лечением пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, которые перенесли травмы и ортопедические операции по замене суставов. В этих случаях реабилитацию важно начать как можно быстрее, так как от этого зависит качество жизни пациента в будущем.
«Новое отделение реабилитации Наро-Фоминской больницы полностью укомплектовано медиками и современным оборудованием. Это аппараты для пассивной разработки суставов, роботизированные тренажёры, аппараты с биологической обратной связью и виртуальной реальностью, другая техника», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Полноценная реабилитация очень нужна и востребована, отметил врач-реабилитолог Всеволод Лавров.
«Прежде всего, это реабилитация, направленная на восстановление пациентов с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, последствиями нарушений мозгового кровообращения, травм спинного мозга и позвоночника. Наше отделение будет принимать жителей не только Наро-Фоминского, но и других городских округов и областей», – заверил Лавров.
Как отметили в ведомстве, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач при наличии у пациента показаний.

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#больница
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#московская область
#пациенты
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​Подмосковные врачи назвали допустимое количество шоколада для ребёнка
11 июля 2024, 15:33

Фото: iStock / wikoski

Шоколад можно вводить в рацион ребёнка не ранее трёх лет.
Об этом предупредила врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«При этом нужно соблюдать меру – давать в день не более двух – трёх кусочков, то есть 20-30 граммов. Это должен быть качественный шоколад с содержанием какао-бобов не менее 65% и без добавок. По мере взросления количество шоколада можно увеличивать, но больше 50 граммов в день ребёнку давать не стоит. Шоколадом лучше угощать в первой половине дня», – отметила врач.
Безопаснее всего для детей такие добавки в шоколаде, как кусочки фруктов и изюм.
«Они легче усваиваются и реже вызывают аллергию. А фундук, миндаль и арахис могут вызывать аллергическую реакцию. Кроме того, пищеварительная система ребёнка трудно их усваивает», – сказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
По её словам, всегда стоит обращать внимание на состав и наполнители шоколада, чтобы в нём не было красителей, консервантов и трансжиров. Последние маскируются под такими названиями, как гидрогенизированный растительный, кондитерский или кулинарный жир.

Не нужно заменять настоящий шоколад кондитерскими плитками и соевым шоколадом. Они могут вызвать аллергию и стать настоящей «химической бомбой» для детского организма.

Менее полезен для ребёнка белый шоколад. В нем нет ничего, кроме жиров и сахара, заключила Одинаева.

Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, 11 июля отмечается Всемирный день шоколада.

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#здоровье
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#питание
#шоколад
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#нисо одинаева
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Нарколог Холдин объяснил связь между алкоголем и онкологией
11 июля 2024, 12:40

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Спиртные напитки угнетают иммунную систему, что может привести к развитию онкологических заболеваний, об этом заявил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области.
«Иммунная система защищает нас от бактерий и вирусов, которые могут спровоцировать развитие рака, а также распознаёт и уничтожает опухолевые клетки. А алкоголь повреждает печень, головной мозг, поджелудочную железу и другие органы, в результате чего нарушается синтез иммуноглобулинов и падает иммунитет. Из-за этого человек остаётся беззащитными не только перед бактериями и вирусами, но и теряет возможность противостоять развитию онкозаболеваний», — объяснил Холдин.
Он добавил, что вызванное алкоголем снижение иммунитета также повышает риск возникновения аутоиммунных заболеваний и заражения туберкулёзом.

Холдин также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует, поэтому лучше всего полностью отказаться от употребления спиртных напитков.

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#нарколог
#здоровье
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#онкология
#минздрав мо
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Подмосковные врачи пришили девушке оторванный скальп
11 июля 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

25-летнюю девушку, у которой из-за травмы было оторвано более половины скальпа и обнажились кости черепа, спасли врачи Пушкинской клинической больницы имени проф. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Опасность такой травмы в том, что оголённая кость подвергается некротическим изменениям и гниению, а присоединившаяся на этом фоне бактериальная инфекция может привести к сепсису и смерти», — пояснил заведующий первым хирургическим отделением Пушкинской больницы Артем Косов.
Оторванный скальп с длинными волосами привезли вместе с пациенткой. Врачи приняли решение провести экстренную операцию и пришить скальп обратно, несмотря на то что сосуды кожи были повреждены.

«Из-за времени, которое потребовалось для транспортировки пациентки, лоскут получил необратимые ишемические изменения. Был большой риск отмирания тканей, но этого удалось избежать, кожный лоскут прижился», — отметил заведующий травматологическим отделением Арутюн Туфанян.
Сейчас кости черепа пациентки полностью закрыты кожей, девушка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

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#пушкино
#врачи
#травма
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#минздрав мо
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Названо общее число заразившихся ботулизмом в России
Попова: всего 417 человек заразились ботулизмом в России
11 июля 2024, 09:54

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всего ботулизмом в России заразились 417 человек. Об этом Попова сообщила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По словам главы Роспотребнадзора, два человека в результате заражения ботулизмом скончались. Попова отметила, что фасоль, которая стала причиной заболевания, закупалась за границей.

Она заключила, что причиной вспышки ботулизма послужило нарушение всех возможных технологий производства.

Напомним, в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Волгоградской области сотни людей заразились ботулизмом после употребления салата «Лобио» с фасолью, содержащей ботулотоксин. Эта вспышка была признана крупнейшей в истории.

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В Долгопрудном стартует строительство родильного дома
11 июля 2024, 09:03

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Родильный дом Долгопрудненской городской больницы появится на территории жилого комплекса «Бригантина», разрешение на строительство уже получено, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь трёхэтажного медучреждения составит более 2,6 тыс. квадратных метров. Ёмкость акушерского отделения — 35 коек. В здании будет пять индивидуальных родовых боксов, девять общих палат и одиннадцать палат для беременных, а также две операционные, реанимация для взрослых и блок интенсивной терапии для новорождённых. Кроме того, в роддоме будут свои лаборатории», — говорится в сообщении.
Роддом будет расположен по адресу: город Долгопрудный, улица Павлова, дом №2. Застройщик — ГК «Гранель» — возведёт его за счёт внебюджетного финансирования и передаст в муниципальную собственность.

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#здравоохранение
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Врач Уланкина заявила о способах спастись от смога из-за лесных пожаров
10 июля 2024, 15:48

Фото: iStock/Gilitukha

Врач-эксперт Ольга Уланкина рекомендовала жителям регионов, подверженных летом лесным пожарам, соблюдать правила безопасности, чтобы спастись от смога.
«Не выходить на улицу без острой необходимости, использовать на воздухе марлевую повязку или маску, пить больше воды, как можно чаще принимать душ, закрывать окна мокрой марлей. В группе риска по отравлению угарным газом — люди с сердечно-сосудистыми, аллергиями, болезнями дыхательной системы, а также беременные и дети раннего возраста», — пояснила в беседе с «Известями» врач.

До этого академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил о качестве водопроводной воды в столице.

«В московских кранах вода точно подается как питьевая, она соответствует ГОСТу. Это гарантия московского городского муниципалитета», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина заявила, что для борьбы с сонливостью в жару рекомендуется пить достаточное количество воды.

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В люберецком ЖК «Жулебино парк» открыли новую детскую поликлинику
10 июля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Люберцах открыли новую детскую поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Она расположена в новом ЖК «Жулебино парк» в южной части городского округа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Люберцы – динамично развивающийся округ, где строят жилые комплексы. Важно, чтобы необходимая инфраструктура была доступна жителям. Благодаря открытию поликлиники получать медицинскую помощь рядом с домом смогут дети всего жилкомплекса», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Медучреждение является филиалом детского поликлинического отделения № 1 и входит в состав Люберецкой областной больницы. В поликлинике организованы зоны комфортного ожидания приёма, установлена современная навигация, имеются колясочная и пеленальные столики. Для маленьких пациентов оборудованы игровые уголки.

Принимать пациентов будут врачи-педиатры, врач УЗИ, офтальмолог, хирург, отоларинголог и кардиолог.

«Новая поликлиника будет обслуживать детское население домов, расположенных рядом. Там открыты кабинет «Справка в один шаг», процедурный и прививочный кабинеты, проводятся диагностические исследования», – рассказала заведующая поликлиникой №1 Люберецкой областной больницы Наталья Балябина.

В министерстве напомнили, что записаться на приём к специалисту можно по номеру 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» и через чат-бот в Telegram.

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#московская область
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#минздрав мо
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