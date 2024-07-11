Подмосковные врачи поставили на ноги девушку с бамперным переломом

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли девушку-подростка с бамперным переломом. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка не успела выйти из маршрутки, как поступила в МОДКТОБ. Бамперный перелом – тяжёлая травма, для которой характерен перелом костей голени или бедра с образованием клиновидной формы отломков из-за удара бампером или другим тупым предметом.
Сейчас ребёнок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из стационара на амбулаторное лечение. Впереди у пациентки – восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.
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«Для восстановления целостности кости врачи наложили аппарат Илизарова. Через шесть недель наша пациентка сможет начать ходить, опираясь на обе ноги. Однако аппарат мы снимем через 4-6 месяцев. Всё будет зависеть от сроков восстановления кости», – рассказал врач-травматолог-ортопед Александр Нестеренко.
Сейчас ребёнок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан из стационара на амбулаторное лечение. Впереди у пациентки – восстановительный период и повторная операция для удаления металлических фиксаторов.
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Лора Луганская