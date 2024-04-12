Подмосковные врачи поздравили после операции юного футболиста с 15-летием

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства поздравили с 15-летием юного футболиста после операции. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
14-летний Пеётр поступил в отделение травматологии и ортопедии МОЦОМД с переломом бугристости большеберцовой кости со смещением отломков. Эта серьёзная травма относится к отрывным переломам апофизов и характерна для занимающихся спортом юношей и девушек.
День рождение юноши совпал его лечением в детской больнице. Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий вместе с лечащим врачом мальчика поздравили Петра с 15-летием. При этом ему подарили мяч - знаковый для пациента атрибут, так как он занимается футболом.
Оба врача выразили Петру слова поддержки и ободрения, пожелали крепкого здоровья. Как отметили в министерстве, поздравления с днём рождения юных пациентов, находящихся на госпитализации, стали постоянной практикой.
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«Отрыв произошёл из-за чрезмерного напряжения четырёхглавой мышцы бедра. Пациенту срочно провели операцию - сопоставление отломков под визуальным контролем при открытых переломах. Также бригада наших врачей выполнила остеосинтез большеберцовой кости», – рассказал лечащий врач пациента, врач травматолог-ортопед Илья Снегирёв.
День рождение юноши совпал его лечением в детской больнице. Заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед Виталий Терлецкий вместе с лечащим врачом мальчика поздравили Петра с 15-летием. При этом ему подарили мяч - знаковый для пациента атрибут, так как он занимается футболом.
Оба врача выразили Петру слова поддержки и ободрения, пожелали крепкого здоровья. Как отметили в министерстве, поздравления с днём рождения юных пациентов, находящихся на госпитализации, стали постоянной практикой.
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Лора Луганская