Подмосковные врачи при помощи новой методике лечения спасли мужчину с опухолью мозга

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В МОНИКИ с помощью новой методики диагностики врачи спасли 36-летнего мужчину с опухолью мозга и эпилепсией. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
36-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на резкое ухудшение состояния здоровья.Врачи провели плоскодетекторную компьютерную томографию для поставления точного диагноза.
Стоит отметить, что на сегодняшний день мужчина уже выписан из больницы. Кроме этого, данные методики лечения помогают врачам многократно повысить эффективность операций и уровень помощи пациентам.
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«Такой вид исследования выполнен в нашем институте впервые, обычно подобная методика применяется в профильных онкологических клиниках. В ходе исследования были получены данные о наличии у пациента крупной высококальцинированной опухоли левой височной доли, достигшей в размере 3,5 см. Новообразование было успешно удалено в результате хирургического вмешательства. <…> », – отметил руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения ритма Алексей Азаров.
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Мира Полтева