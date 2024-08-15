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Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их

15 августа 2024, 14:35
Фото: iStock / Pirotehnik

Фото: iStock / Pirotehnik

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Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли пациентке стать мамой тройни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В МОНИИАГ поступила 34-летняя женщина с дихориальной триамниотической тройней. Речь идёт о многоплодной беременности, при которой у одного плода есть своя плацента, а вторая является общей для двух других плодов. При этом каждый из детей располагается в своём плодном пузыре.
«Рождение тройни – большое испытание для женского организма, поэтому пациентка находилась под тщательным наблюдением врачей и проходила регулярные обследования. Несмотря на некоторые осложнения, женщина переносила беременность хорошо. Однако на сроке 32-33 недели у одного из плодов заметили признаки развивающейся гипоксии, и будущую маму пришлось госпитализировать. Через несколько дней из-за прогрессирующей гипоксией второго плода было решено сделать экстренное кесарево сечение», – рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.


В результате операции с разницей в минуту на свет появились три мальчика весом 2214, 1730 и 1820 г. Из-за недоношенности их дыхательные системы требовали респираторной терапии, а одному была необходима искусственная вентиляция легких. Из операционной их сразу перевели в реанимацию новорождённых.

Через неделю лечения дети окрепли и стали дышать самостоятельно. Сейчас женщина и трое её сыновей уже выписаны.

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#роды
#роддом
#мониаг
#новорождённые
#беременность
#врачи
#подмосковье
#московская область
Более четверти рожениц приехали в Подмосковье из других регионов и стран
15 августа 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные перинатальные центры и роддома пользуются популярностью среди жительниц других регионов России и даже стран. С начала года более 10,7 тыс. женщин специально приехали на роды в Московскую область, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«С начала 2024-го доля жительниц других регионов России и стран, родивших в Подмосковье, составила 26%. Это говорит о востребованности наших родовспомогательных учреждений и о высокой квалификации специалистов. В подмосковных роддомах и перинатальных центрах практикуются все виды родов, в том числе мягкие, вертикальные и в сопровождении доулы. 25% от общего числа составляют партнёрские роды», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что подробную информацию о системе родовспоможения Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#перинатальные центры
#беременность
#роддом
#роды
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В подмосковные больницы Подмосковья поступило 16 передвижных рентген-аппаратов
15 августа 2024, 12:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шестнадцать передвижных рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Московской области с начала года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в больницы области передали 16 рентген-аппаратов типа С-дуга. На их закупку было направлено около 200 миллионов рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве отметили, что передвижные аппараты С-дуга позволяют получать рентгеновские снимки под разными углами непосредственно во время проведения оперативного вмешательства.

Новая медицинская техника закупается в больницы и поликлиники Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#здравоохранение
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#московская область
#подмосковье
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Россиянам раскрыли секреты выбора качественного меда
Роспотребнадзор: выбирайте мед по цвету, консистенции и маркировке
15 августа 2024, 03:55

Фото: istock/LorenzoT81

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области предоставили рекомендации по выбору меда в честь Медового спаса, который отмечается 14 августа. В своем Telegram-канале ведомство поделилось ключевыми советами для покупателей.
Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают важность оценки внешнего вида меда. Качественный продукт должен иметь яркий, прозрачный цвет и однородную консистенцию. Присутствие кристаллизованных частиц может указывать на ненадлежащий продукт, хотя некоторые сорта, такие как подсолнечный мед, могут кристаллизироваться довольно быстро.

Также рекомендовано внимательно проверять маркировку и выбирать мед от надежных производителей с хорошей репутацией. Место сбора меда играет немаловажную роль: мед, собранный в экологически чистых регионах, имеет больше положительных свойств.

«Покупайте у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенными в качестве и натуральности продукта», — советуют в самарском Роспотребнадзоре.

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Эти опасные бактерии живут у вас в раковине
STOTEN: раковины могут быть источником опасных инфекций
15 августа 2024, 03:40

Фото: istock/vovashevchuk

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of The Total Environment, поднимает тревожные вопросы о безопасности раковин в жилых и медицинских учреждениях. Исследователи обнаружили, что раковины могут стать благоприятной средой для размножения опасных микробов, включая те, которые вызывают инфекции ран, пневмонию и легионеллез.
Анализ биопленок, образующихся вблизи кранов и сливных отверстий, показал наличие бактерий, в том числе Legionella, которая также обитает в природных водоемах, спа, почве и кондиционерах. Эта бактерия связана с недавно произошедшей вспышкой легионеллеза в Мельбурне, где из-за системы водяного охлаждения заболели почти 90 человек, и зарегистрировано два смертельных случая.

Ученые отметили, что в жилых домах биопленки содержат более разнообразный микробный состав по сравнению с больничными условиями, что, вероятно, связано с более частой уборкой в медицинских учреждениях.

Для минимизации рисков в больницах рекомендуется проводить уборку раковин, выключателей и дверных ручек дважды в день с использованием моющих средств. Это особенно важно для пациентов, получающих медицинскую помощь на дому, где риск размножения бактерий значительно выше.

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#ученые
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Врач Лысенко ответил, кому категорически противопоказано мясо
Врач Лысенко: Мясо не рекомендовано людям с аллергическими реакциями
14 августа 2024, 19:23

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Гастроэнтеролог Олег Лысенко заявил, что мясо в первую очередь нельзя есть тем людям, у которых наблюдаются аллергические реакции на продукт.
По его словам, у таких людей мясо может спровоцировать тошноту, рвоту, кашель, боль в животе и другие расстройства ЖКТ.

«Нельзя есть мясо людям с различными спектрами аллергических реакций к нему или продуктам животного происхождения. К таким заболеваниям относится альфа-гал-синдром, аллергия на коровий, куриный и другие животные белки. Употребление мяса может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе, диарею, кашель, реакцию кожных покровов и слизистых, анафилаксию», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.

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#терапевт
#здоровье
#питание
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Россиянам раскрыли неожиданный недуг, на который может указывать сухость губ
Врач Дмитрова: Сухость губ могут быть признаком эндокринных патологий
14 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/Deagreez

Врач стоматолог-терапевт, доктор медицинских наук Алина Дмитрова заявила, что сухость и растянутость губ может быть признаком эндокринных патологий.
«Это может проявляться как самостоятельное заболевание, так и быть признаком системного сбоя в организме при нарушениях в работе эндокринной системы, обмена веществ, иммунитета. Хейлит свидетельствует о системных изменениях в организме. Хейлит часто сопровождает такие заболевания, как бронхиальная астма, сахарный диабет, вирусные инфекции», – прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Она отметила, что при наблюдении у себя подозрительных симптомов необходимо обращаться к врачу.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для профилактики простудных заболеваний в межсезонье рекомендуется одеваться по погоде, а также принимать контрастный душ и вкусно завтракать.

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Диетолог Редина оценила эффективность советской диеты
14 августа 2024, 18:19

Фото: iStock/Dacharlie

Диетолог Ольга Редина позитивно отозвалась о советской диете «Лечебный стол № 8».
Диета, разработанная для людей с лишним весом, эффективно помогает сбросить килограммы.

«Основное преимущество этой диеты заключается в эффективной потере веса. Снижение калорийности и ограничение потребления жиров и углеводов способствует сжиганию жировых запасов. У человека улучшается обмен веществ, снижается нагрузка на сердце и сосуды, стабилизируется уровень сахара в крови, увеличивается уровень жизненной энергии», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

Она добавила, что негативным фактором такого питания может стать недостаточное поступление в организм некоторых витаминов и минеральных веществ.

А заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, что некачественная пищевая промышленность вредит здоровью также, как алкоголь и табак.

«Очень хорошо, что наконец стали проверять и контролировать пищевую промышленность более плотно. Потому что у нас многие беды для здоровья идут как раз от пищевой промышленности. Причем это не только у нас в стране, но и по всему миру, наравне с табаком и алкоголем одинаково», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что мёд не рекомендуется употреблять с горячими напитками, а также белым хлебом.

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#диета
#промышленность
#врач
#диетолог
#здоровье
#питание
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Россиянам раскрыли лучшую профилактику простуд
Иммунолог Жемчугов рекомендовал контрастных душ и хороший завтрак
14 августа 2024, 18:01

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что для профилактики простудных заболеваний в межсезонье рекомендуется одеваться по погоде, а также принимать контрастный душ и вкусно завтракать.
«Контрастный душ, теплые носочки, тапочки и вкусный завтрак — лучшая профилактика простуд», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Жемчугов.

До этого кандидат медицинских наук, врач-терапевт клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирoгова СПбГУ Ирина Сухомлинова заявила о важности мотивации для занятий спортом и активного образа жизни, которые способствуют улучшению здоровья человека. Она отметила, что для того, чтобы начать ходить в зал или делать регулярные тренировки важна и компания.

«Часто встречаются примеры, когда родители приводят детей в секцию и увлекаются какой-то активностью вместе с ними. Важно наличие авторитетного примера перед человеком – чаще всего это опытный тренер: он и работу под личную жизнь подстроит, и место выполнения тренировки подскажет, и грамотно выстроит план тренировок, а когда нужно – выгонит на прием к врачу», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Сухомлинова.

Ранее терапевт Ольга Чиркова отнесла к опасным заболеваниям, которые могут протекать бессимптомно такие неинфекционные болезни, как диабет и гипертония.

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#врач
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#здоровье
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В Подмосковье в 2024 году родилось более 450 двоен и четыре тройни
14 августа 2024, 17:42

Фото: iStock / RealCreation

В Московской области с начала 2024 года появилось на свет 456 двоен и четыре тройни. Такой статистикой поделился министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
Как отметил министр, в регионе работает одна из лучших систем родовспоможения. Она состоит из шести перинатальных центров, а также областного НИИ акушерства и гинекологии.
«С начала года в Подмосковье родилось 456 двоен и четыре тройни. В регионе созданы условия для комфортного ведения беременности и родов. Женщинам доступны телемедицинские консультации, индивидуальное сопровождение беременности. Помимо этого, открываются центры грудного вскармливания. Роддома и перинатальные центры оснащены современной медтехникой необходимой для оказания помощи беременным, роженицам и новорождённым», – сказал Сапанюк.
Более подробную информацию о системе родовспоможения в Московской области можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в Подмосковье работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно звонить по телефону 8 (800) 550-30-03 можно ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#здоровье
#здравоохранение
#беременность
#роды
#перинатальные центры
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#минздрав мо
#новорождённые
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