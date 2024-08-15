Подмосковные врачи приняли у 34-летней роженицы тройняшек и выходили их

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Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского помогли пациентке стать мамой тройни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
В МОНИИАГ поступила 34-летняя женщина с дихориальной триамниотической тройней. Речь идёт о многоплодной беременности, при которой у одного плода есть своя плацента, а вторая является общей для двух других плодов. При этом каждый из детей располагается в своём плодном пузыре.
В результате операции с разницей в минуту на свет появились три мальчика весом 2214, 1730 и 1820 г. Из-за недоношенности их дыхательные системы требовали респираторной терапии, а одному была необходима искусственная вентиляция легких. Из операционной их сразу перевели в реанимацию новорождённых.
Через неделю лечения дети окрепли и стали дышать самостоятельно. Сейчас женщина и трое её сыновей уже выписаны.
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«Рождение тройни – большое испытание для женского организма, поэтому пациентка находилась под тщательным наблюдением врачей и проходила регулярные обследования. Несмотря на некоторые осложнения, женщина переносила беременность хорошо. Однако на сроке 32-33 недели у одного из плодов заметили признаки развивающейся гипоксии, и будущую маму пришлось госпитализировать. Через несколько дней из-за прогрессирующей гипоксией второго плода было решено сделать экстренное кесарево сечение», – рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
В результате операции с разницей в минуту на свет появились три мальчика весом 2214, 1730 и 1820 г. Из-за недоношенности их дыхательные системы требовали респираторной терапии, а одному была необходима искусственная вентиляция легких. Из операционной их сразу перевели в реанимацию новорождённых.
Через неделю лечения дети окрепли и стали дышать самостоятельно. Сейчас женщина и трое её сыновей уже выписаны.
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Лора Луганская