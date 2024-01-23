Подмосковные врачи провели одновременно 4 операции женщине, которую сбила машина

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В Долгопрудном травматологи провели одновременно 4 операции и спасли женщину, которую сбила машина. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 75-летнюю женщину, которую сбила машина, доставила бригада скорой с множественными переломами.
Стоит отметить, что в настоящий момент пенсионерка выписана на амбулаторное лечение в домашних условиях. Полностью вернуться к полноценной жизни женщина сможет вернуться после полного курса реабилитации.
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«Перелом плеча был открытым, в связи с чем выполнялась первичная хирургическая обработка раны. Врачи за один раз выполнили четыре операции — остеосинтез мыщелков правого плеча, обеих костей левого предплечья и мыщелков правой большеберцовой кости. Остеосинтез это метод соединения обломков костей металлическими вставками. Операция длилась около двух часов», — поделился заведующий травмоцентра Долгопрудненской больницы Максим Цымбал.
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Мира Полтева