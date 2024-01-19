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Подмосковные врачи удалили женщине 15-ти сантиметровую миому матки

19 января 2024, 12:12
Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Долгопрудненские врачи удалили женщине гигантскую миому матки диаметром 15 см. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
52-летняя женщина обратилась к специалистам с жалобами на дискомфорт в нижних отделах живота и увеличение его объема. В ходе осмотра у нее нашли гигантскую миому матки, которая соответствовала 20 неделям беременности.

«Совместно с пациенткой, было принято решение выполнить удаление органа вместе с маточными трубами. Яичники, как гормонопродуцирующий орган, решено было оставить. Мы удалили гигантскую миому с помощью минимального разреза до пяти сантиметров в нижней части живота и наложили косметический внутрикожный деликатный шов», — поделился завотделения гинекологии стационара Долгопрудненской больницы Константин Баранов.


Стоит отметить, что недомогании и изменениях в самочувствие незамедлительно обращайтесь к специалистам.

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#опухоль
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В Подмосковье за год родились 420 здоровых детей от матерей с ВИЧ
19 января 2024, 13:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 420 здоровых детей появились на свет от матерей с ВИЧ в Подмосковье в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
При планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ.

«Каждая женщина с ВИЧ-положительным статусом может родить здорового ребенка. Если женщина своевременно встала на учет по беременности, проходит лечение в нашем Центре СПИД и выполняет все рекомендации врачей, то риск передачи ВИЧ от матери к ребенку минимален и составляет менее 1%», — подчеркнул главный врач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Стоит отметить, что для избежания передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку важно пройти прием антиретровирусной терапии во время беременности. Кроме этого, в ​регионе современное лечение ВИЧ-инфекции предоставляется бесплатно.

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Роспотребнадзор: ВОЗ опровергла данные об угрозе новой пандемии
18 января 2024, 21:37

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Роспотребнадзор провел консультации с представителями МИД РФ и ВОЗ, в которых подтвердили недостоверность интерпретаций об угрозе новой пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что данные о возможной угрозе будущей пандемии к маю текущего не несут в себе достоверной информации. В заявлениях ВОЗ говорилось о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями. Сроком окончания данной разработки может стать май этого года.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили о том, что заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы. По информации ведомства, вопросы готовности к пандемии находятся на постоянном обсуждении. Примечательно, что на Всемирном экономическом форуме также будет обсуждаться данная тема.

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Онколог рассказал об опасном виде рака у женщин старше 35 лет
Онколог Муравлев: рак яичников грозит женщинам старше 35 лет и курящим
18 января 2024, 21:33

Фото: iStock/ilona titova

Врач-гинеколог, онколог Алексей Муравлев предупредил женщин старше 35 лет о риске заболеть раком яичников.
По его словам, рак яичников в 60-80% удается обнаружить лишь на III и IV стадиях. Это заболевание является очень опасным из-за позднего проявления.

«Причины возникновения этого вида рака женской репродуктивной системы до конца не изучены. Например, в 10% случаев встречается наследственная форма, связанная с мутацией определенных генов», - рассказал Муравлев в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что женщины старше 50 лет с ожирением рискуют заболеть раком яичников. Также этому заболеванию подвержены те пациентки, у которых менструация началась до 12 лет. Кроме того, опасность увеличивается для женщин, которые не были беременны или родили первого ребенка после 35 лет.

При этом онколог подчеркнул, что факторы риска вовсе не означают, что женщина совершенно точно заболеет раком.

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#рак
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30 тыс жителей Серпухова смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике
18 января 2024, 20:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Серпухове завершилось строительство многопрофильной поликлиники на 700 мест в самом крупном микрорайоне муниципалитета – Ивановских двориках. Там проживают около 30 тыс жителей, которым теперь станут доступны современные формы диагностики и новейшее оборудование. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Первичное звено в медицине остаётся чувствительной темой. Помимо строительства медучреждений и их оснащения, важно привлекать врачей общей практики, узких специалистов», – отметил Воробьёв.
Глава Серпухова ответил, что новые возможности, которые появились за счёт формирования объединённого городского округа, позволяют вводить дополнительные меры поддержки для врачей первичного звена.
Помимо предоставления земельных участков, компенсации аренды жилья, оплаты обучения в медицинских вузах, с этого года вводим дополнительную меру поддержки – единовременную выплату в размере 100 тыс рублей для каждого врача, который прибывает в округ», – сказал Никитенко.
Региональный закон о преобразовании Серпухова, Протвина и Пущина в единый городской округ был принят 30 января 2023 года.

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Врач Толмасова: Пакетированные соки могут навредить репродуктивной системе
18 января 2024, 17:33

Фото: istockphoto.com/AKlion - Andrey Kryukov

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что пакетированные соки не просто не обладают витаминами, но и являются вредными для здоровья.
По её словам, вредные вещества, содержащиеся в пакетированных соках, могут навредить репродуктивной системе организма, вызывая снижение фертильности и либидо.

«В состав ингредиентов пакетированных соков входят химические вещества, которые используются для поддержания вкуса и одновременно для удаления возможных неприятных запахов, что указывает на применение продуктов низкого качества. Химические вещества также могут обладать генотоксичностью», — пояснила в беседе с Газета.ру Толмасова.

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#питание
#сок
#здоровье
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Врач Саламатина рекомендовала не мочить затылок при погружении в прорубь
18 января 2024, 16:14

Фото: istockphoto.com/mihtiander

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний, доктор медицинских наук Людмила Саламатина заявила, что при погружении в прорубь не нужно мочить голову и затылок.
«Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга — там расположены центры работы сердца и дыхания. После погружения сразу необходимо перейти в теплое помещение, вытереть насухо тело, быстро одеться в шерстяные и хлопчатобумажные ткани, выпить теплой жидкости», — пояснила в беседе с Газета.ру Саламатина.

Кроме того, быть в холодной минуте дольше минуты крайне нежелательно, говорит врач.

Ранее педиатр НИКИ детства Антон Жильцов перечислял основные правила купания для детей в Крещение.

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#здоровье
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Доктор назвала необычный ингредиент, который сделает любой завтрак полезным
Диетолог Королёва назвала продукт, который должен быть в каждом завтраке
18 января 2024, 15:54

Фото: IStock/Arx0nt

Завтракать нужно обязательно в первый час после пробуждения. Пропуск первого приёма пищи грозит проблемами со здоровьем и отсутствием энергии. Доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва рассказала «Радио 1», что должно быть на утреннем столе у каждого человека.
1. Зерновые крупы и каши из них
Каши лучше не варить, а заваривать, уверена специалист. Так в составе продукта останутся полезные компоненты.
«Например, можно заварить гречку в термосе горячей водой температуры примерно 80 градусов, чтобы не убить большими температурами полезные компоненты в составе. Или цельнозерновую овсянку можно залить водой комнатной температуры на ночь, утром к ней добавить немного кипятка, масло кхи, ягоды, правильно обработанные орехи, семечки», — сказала Королёва.
Овсянка, залитая водой на ночь, насыщается полезными бактериями – пробиотиками. Они нормализуют работу желудка.
«Можно в кашу добавить даже аптечного пробиотика из капсулы. У нас бы кратно увеличилось количество полезных бактерий в составе такого завтрака, и мы бы утром получили биологически ценный продукт для того, чтобы правильно начать свой день», — сказала доктор.
2. Яйца
После каши можно приступить к куриному яйцу. Но специалист предупреждает, что его нужно есть только тем, кто хорошо переносит продукт.
«Куриное яйцо можно есть в виде омлетов, яичницы с добавлением семян, зелени, овощей. Всё вместе это термически обрабатывается и количество компонентов в таком завтраке увеличивается», — добавила собеседница.
3. Кисломолочные продукты

Если ваш организм хорошо переносит кисломолочные продукты, то они также могут стать частью полезного завтрака. К творогу, йогурту, кефиру или сметане можно добавить свежих или мороженных ягод, чтобы насытить приём пищи дополнительными полезными веществами.

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#ягоды
#диетолог
#гречка
#яйца
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Доктор Королёва предупредила об опасности овощей и фруктов на завтрак
Диетолог Королёва назвала продукты, которые опасно есть на завтрак
18 января 2024, 14:42

Фото: IStock/Arx0nt

Завтрак – это самый важны приём пищи человека. 25% от суточной нормы калорий должно набираться именно с утра. Чтобы не навредить организму, доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва рассказала «Радио 1» о продуктах, которые можно и нельзя есть натощак.
Во многом, что можно есть человеку натощак, определяет его состояние здоровья. Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то врач рекомендует воздержаться от свежих фруктов и овощей на завтрак.
«Они будут дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Это будет только поддерживать патологический процесс. Не рекомендую пить кофе. Так как этот продукт не только возбуждает, но и также раздражает», — добавила специалист.
Диетолог призвала отказаться от газировок и десертов натощак. Эти продукты резко повышают уровень сахара в крови, уровень инсулина. Работоспособность при этом снижается.
«Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, а это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это все десерты, булки с наполнителями, мороженное, сладкие напитки будут вызывать гормональные качели», — добавила Маргарита Королёва.
Минимум пользы организму принесут и быстрорастворимые каши, а также свежая выпечка и жареные продукты.
«Быстрорастворимые каши, как правило, измельчены, они сделаны из рафинированной муки или максимально рафинированных зерновых с добавлением искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей, то есть с минимальной степенью пользы. Свежие мягкие хлебобулочные продукты могут вызывать брожение в кишечнике, и это не очень хорошая перспектива на первую половину дня для человека», — сказала доктор.
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#диетолог
#кофе
#напитки
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Педиатр Гусарова рассказала, как выявить неинфекционные заболевания у детей
18 января 2024, 14:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова считает, что профосмотры – эффективный способ предупреждения неинфекционных заболеваний у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что профилактический осмотр помогает вовремя выявить проблему или возможную предрасположенность к заболеванию.

« В год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводится углубленная диспансеризация. <…>Для удобства родителей и детей их можно пройти как в детских поликлиниках, так и в образовательных организациях - детских садах и школах. В ходе медицинского осмотра в случае необходимости ребенок направляется на дополнительную консультацию - исследование в детскую поликлинику по месту прикрепления», — поделилась врач-педиатр.

Стоит отметить, что благодаря профосмотрам у детей часто выявляют на начальных стадиях патологии костно-мышечной системы, болезни глаз и заболевания эндокринной системы.

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