Подмосковные врачи удалили женщине 15-ти сантиметровую миому матки

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Долгопрудненские врачи удалили женщине гигантскую миому матки диаметром 15 см. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
52-летняя женщина обратилась к специалистам с жалобами на дискомфорт в нижних отделах живота и увеличение его объема. В ходе осмотра у нее нашли гигантскую миому матки, которая соответствовала 20 неделям беременности.
Стоит отметить, что недомогании и изменениях в самочувствие незамедлительно обращайтесь к специалистам.
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«Совместно с пациенткой, было принято решение выполнить удаление органа вместе с маточными трубами. Яичники, как гормонопродуцирующий орган, решено было оставить. Мы удалили гигантскую миому с помощью минимального разреза до пяти сантиметров в нижней части живота и наложили косметический внутрикожный деликатный шов», — поделился завотделения гинекологии стационара Долгопрудненской больницы Константин Баранов.
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Мира Полтева