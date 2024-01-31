Подмосковные врачи провели около 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию провели в Московском областном госпитале ветеранов войн. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Порядка 500 высокотехнологичных операций по эндопротезированию крупных суставов провели врачи отделении травматологии и ортопедии.
Стоит подчеркнуть, что по вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации.
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«Отделение травматологии и ортопедии принимает на госпитализацию пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении опорно-двигательного аппарата, в том числе для оказания высокотехнологичной медицинской помощи - эндопротезировании суставов конечностей.<…> Успешная операция — это результат сплоченной работы всех сотрудников отделения. За 28 лет работы по специальности травматология-ортопедия я провел более 4000 таких операций», — поделился завотделения травматологии и ортопедии Московского областного госпиталя для ветеранов войн, врач высшей категории Икром Акрамов.
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Мира Полтева