Подмосковные врачи провели операцию на бедре 5-летнего самбиста

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Подмосковные врачи прооперировали 5-летнего самбиста, повредившего бедро на соревнованиях. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения МОсковской области.
В больницу ребенка доставили с жалобами на сильную боль в бедре. В ходе осмотра врачи выявили закрытый перелом бедренной кости.
Стоит отметить, что в настоящий момент мальчик проходит амбулаторное лечение до полнейшего выздоровления. Кроме этого, он также сможет продолжить занятия спортом.
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«Под общим наркозом мы провели остеосинтез правой бедренной кости, то есть сопоставили и зафиксировали отломки кости титановыми стержнями, тем самым восстановили мальчику анатомию бедра. После полного восстановления бедренной кости фиксаторы будут удалены», — поделился врач травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.
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Мира Полтева