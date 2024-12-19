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В Подмосковье выдали более 3 тысяч подарочных наборов для новорождённых

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Свыше трёх тысяч бесплатных подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали с начала года в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«В подарочном наборе «Я родился в Подмосковье!» мы постарались собрать всё самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам. (…) Всего с начала года в области выдали более 3 тысяч таких наборов», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.
В набор «Я родился в Подмосковье!» входят средства гигиены, лечебная косметика, бельё, игрушки и прочее. Родителям также предоставлена возможность получить вместо набора выплату в размере 20 тысяч рублей.

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#минздрав мо
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#подмосковье
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Врач рассказала, как предотвратить старение кожи шеи
Врач Яковлева: старение кожи шеи можно предотвратить физическими нагрузками
18 декабря 2024, 23:53

Фото: iStock/brizmaker

Старение кожи шеи можно предотвратить ведением здорового образа жизни: полноценным сном, правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Об этом рассказала косметолог, трихолог, врач-дерматолог Наталья Яковлева. По ее словам, также важно избегать длительного воздействия ультрафиолетового облучения.
«От возрастных изменений в домашнем уходе можно применять косметические средства с активными компонентами — с кислотами, витаминами, минеральными комплексами, с растительными экстрактами. Также могут помочь аппаратные методики. Все это индивидуально назначает врач», — указала она в беседе с Pravda.Ru.
В то же время дерматовенеролог Ирина Марченко раскрыла, как можно уберечь кожу в зимний период. В разговоре с «Известиями» она отметила, что важный для защиты от холода слой кожного сала часто смывают горячей водой, потому важно пользоваться колд-кремами.
«Средства на водной основе (в косметологии они часто именуются как масло в воде) при низких температурах могут кристаллизоваться и замерзать, что приводит к раздражению кожи. Уже давно практически во всех популярных линейках стали доступны колд-кремы, средства с более жирной и плотной текстурой, которые создают на открытых участках защитную пленку», — пояснила специалист.
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#болезни
#здоровье
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Российские ученые смогли улучшить лекарства от опухолей с помощью липосом
18 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/Chinnapong

Российские ученые смогли повысить точность доставки лекарств к злокачественным опухолям при помощи особых молекул-липосом. Улучшить препарат удалось сотрудникам Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. Им удалось выяснить, что липосомы можно усилить фолиевой кислотой, из-за чего они начинают на 25% эффективнее доставлять лекарства в опухолевые клетки.
«Результаты нашего исследования показывают, что использованные липосомы с адресными лигандами на основе фолиевой кислоты быстро и эффективно доставляли олигонуклеотиды в опухолевые клетки. Это открывает новые перспективы для разработки терапевтических препаратов на основе нуклеиновых кислот», — пояснила доцент кафедры химии РТУ МИРЭА Елена Шмендель в беседе с RT.
В то же время стало известно, как прошел день старта отбора кандидатов на участие в клинических испытаниях первой российской вакцины от рака. Как сообщает АГН «Москва», медикам за сутки поступило более 1000 заявок.

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#ученые
#москва
#вакцины
#разработки
#рак
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Стоматолог назвала причины возникновения кисты в челюсти
Стоматолог Мелехова: киста в челюсти может возникнуть из-за кариеса или инфекции
18 декабря 2024, 23:42

Фото: iStock/Bojan89

Причиной возникновения кисты в челюсти может стать недолеченный кариес или инфекция, вызванная плохой очисткой каналов зуба в процессе лечения. Об этом рассказала хирург-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова. По ее словам, главная опасность кисты — ее размеры и частое бессимптомное развитие.
«Зачастую врачи находят ее случайно. Либо при снижении иммунитета инфекция обостряется в верхушке корня, и возникают болевые ощущения. Но если боли нет, то киста продолжает расти. <…> Иногда образования в челюсти достигают таких размеров, что происходит давление нижнего альвеолярного нерва, если это на нижней челюсти. Это может спровоцировать эффект анестезии, когда человек перестает чувствовать нижнюю челюсть», — поделилась специалист в беседе с «Вечерней Москвой».
Однако опасность из-за больших размеров представляет не только челюстная киста. К примеру, в Кемерове прооперировали беременную девушку, как сообщает «Сiбдепо», с огромных размеров кистой яичника — 11х9 сантиметров.
«Пациентка после операции чувствует себя хорошо, беременность протекает планово», — приводят в издании слова главы регионального минздрава.
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В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки

В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях

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#подмосковье
#врачи
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#человек
#операции
#опасность
#болезни
#беременность
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В ДКЦ им. Л. Рошаля проводят уже 50 операций в сутки
18 декабря 2024, 17:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске сейчас проводят 50 операций в сутки.
Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко на круглом столе в ДКЦ. Там обсудили развитие телемедицины. В беседе участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов.
«Сегодня в центре им. Рошаля в день проводится 50 операций. Это серьёзный результат по спасению жизни детей. Центр взял на себя координацию всей детской помощи в регионе. Это ключевая задача каждой региональной больницы. Центр стал флагманским для Московской области, он принимает детей в том числе из других субъектов Федерации. В рамках телемедицинских консультаций он тоже вошел в общий контур, – отметил Мурашко.
Он подчеркнул, что в ряде стран после коронавируса стало меньше телемедицинских консультаций. В России же из-за протяжённости территории и благодаря технологическим возможностям наблюдается развитие на федеральном и на региональном уровнях.
«За шесть лет реализации нацпроекта мы создали практически единую информационную систему в каждом регионе. В этом году по поручению президента каждый субъект завершает эту работу», – сказал министр.
Детский клинический центр открыли в конце августа. Ежегодно по ОМС медпомощь там будут получать около 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов, а также 150 тыс. ребят – проходить обследование и консультироваться с врачами.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#красногорск
#дети
#дкц
#телемедицина
#андрей воробьёв
#губернатор
#министр
#михаил мурашко
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В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телемедицинских консультациях
В Подмосковье предложили продолжать продлевать больничные на телеконсультациях
18 декабря 2024, 17:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область выступила с инициативой оставить появившуюся во время пандемии возможность продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и коронавирусу по результатам телемедицинских консультаций.
Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время круглого стола в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Там обсудили развитие телемедицины.
«У нас есть ряд предложений, которые отчасти уже апробированы во времена коронавируса. Они касаются закрытия больничного дистанционно. Мы изучили также опыт частных медцентров. Хотели бы предложить ряд мероприятий для увеличения доли телемедицинских консультаций в первичном звене. Сейчас она составляет всего 4,5%», – добавил глава региона.
В 2023 году подмосковные врачи провели 1,8 млн телемедицинских консультаций для пациентов в первичном звене, а за 11 месяцев этого года – уже более 1,5 млн.

Действие приказа о возможности продлевать и закрывать больничный при ОРВИ и COVID-19 посредством телемедицинских консультаций заканчивается 1 января. Подмосковье предлагает распространить такую возможность на больничные по гипертоническим заболеваниям, травмам, для беременных и в послеродовой период, онкологию и уход за больными. Это снизит нагрузку на 1,2 млн посещений в год и избавит пациентов от необходимости сидеть в очередях.

Помимо закрытия больничного, на телемедицину предложено переключить другие вопросы: продление рецепта на лекарства, направление на плановое обследование, закрытие первого этапа диспансеризации после получения результатов исследований.

Другое предложение – расширить возможности телемедицины на первичном приёме в поликлиниках. Если неотложная помощь не нужна, и пациент хочет получить рекомендации специалиста, предлагается общаться с врачом через портал или специальное приложение. Это позволит перевести около 2-2,5 млн посещений в онлайн-формат.

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#медицина
#телемедицина
#консультации
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#татьяна голикова
#губернатор
#дкц
#красногорск
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Число телемедицинских консультаций в стране за пять лет выросло в 11 раз
18 декабря 2024, 17:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске обсудили развитие телемедицины.
В круглом столе приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, зампред правительства России Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, специалисты ДКЦ и их коллеги из разных регионов по видеосвязи.
«Медицинский центр построен при прямой поддержке президента. Сюда ежедневно обращаются сотни мам с детьми. Когда мы его открывали, Владимир Владимирович спросил, насколько мы сможем обеспечить эффективность работы. А эффективность – это оборудование, врачи, которыми мы очень дорожим, и партнёрство с регионами – с Москвой, федеральными центрами. Всё это мы успешно внедряем», – разъяснил Воробьёв.
Он назвал телемедицину современной практикой, которая используется во всём мире, а сегодня – в Детском клиническом центре и в других клиниках Московской области.
«За пять лет количество телемедицинских консультаций в стране возросло в 11 раз. Это не просто постановка диагноза и оказание помощи, но и практическое обучение, обмен опытом. Сегодня мы обсуждали развитие цифровизации, в том числе в Московской области, на базе этого медцентра. Договорились об определённых подходах, применимых при формировании новой цифровой платформы в сфере здравоохранения, которую президент поручил нам создать к 2030 году», – сказала зампред правительства Татьяна Голикова.
Она добавила, что с удовольствием познакомилась с работой областного детского центра, который закладывала с Воробьёвым в 2021 году.
«Сегодня он со своими 460 койками предоставляет огромные возможности детскому населению не только Московской области, но и других регионов получать качественную и доступную медицинскую помощь. Технологии, которые здесь развиваются, и специалисты, которые здесь работают, настроены делать это максимально качественно. Очень приятно, что коллеги развивают всё новое и предлагают, что можно изменить для развития всей системы здравоохранения», – отметила зампред.
В рамках круглого стола также обсудили организацию телемедицинских консультаций пострадавших при ЧС и в неотложной детской хирургии.

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#подмосковье
#московская область
#телемедицина
#дкц
#красногорск
#губернатор
#андрей воробьёв
#татьяна голикова
#здравоохранение
#минздрав мо
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В медколледжах Подмосковья провели донорский марафон
18 декабря 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Акции по сдаче донорской крови провели в девяти филиалах Московского областного медицинского колледжа №1 с 13 ноября по 16 декабря, в них приняли участие свыше 350 студентов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Такие акции помогают не только сохранить жизни пациентов, которые нуждаются в компонентах крови, но и воспитывают молодое поколение в духе доброты и социальной ответственности. Надеемся, что студенты областного медколледжа будут продолжать поддерживать и развивать донорское движение», — сказал завотделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин.
Отмечается, что сотрудничество областного медколледжа №1 с региональным Центром крови продолжается больше десять лет. За это время было проведено 115 донорских акций, на которых собрали около 2 тонн крови.

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#минздрав мо
#колледжи
#студенты
#донор
#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
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Диетолог назвал продукт, способный снизить риск развития рака и болезни Альцгеймера
Диетолог Бобровский: витамин Е в сале способствует профилактике рака
18 декабря 2024, 15:59

Фото: iStock/Victoria Popova

Недавнее исследование показало, что сало помогает замедлить старение и снижает риск развития онкологических заболеваний. По мнению ученых, в составе любимого многими продукта присутствует витамин D, который защищает от недугов.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» объяснил, почему сало считают важным продуктом в профилактике рака.

«В нем есть антиоксиданты или витамин Е, которому приписывают много полезнейших свойств, в том числе профилактику онкологических заболеваний. Так же в продукте содержатся жирорастворимые витамины: А, D, К. В сале есть знаменитая арахидоновая кислота (незаменимая жирная кислота), которая самостоятельно в организме синтезироваться не может. Она отвечает за нормальную работу гормональной системы и иммунитет», — объяснил эксперт.

По его словам, сало снижает риск развития не только рака, но и многих других недугов: сердечно-сосудистых, заболеваний центральной нервной системы и головного мозга, болезни Альцгеймера.

«Еще в сале есть селен, что поддерживает щитовидные железы и иммунную систему», — заключил врач.

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#иммунитет
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Подмосковные медорганизации заключили со студентами 1,4 тыс. целевых договоров
18 декабря 2024, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Студенты Московского областного медицинского колледжа заключили в этом году около 1,4 тыс. целевых договоров с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Воспользоваться такой возможностью могут студенты 1-4 курсов. Во время обучения они получают от медучреждения стипендию, а после выпуска выходят на работу в медицинскую организацию на срок не менее трёх лет.
«Для нас важно поддерживать как специалистов, которые уже работают в наших больницах, так и привлекать новые кадры. Благодаря программе целевого обучения, студенты могут быть уверенны в будущем. После выпуска их ждёт гарантированное трудоустройство. Всего с начала года договор на целевое обучение заключили около 1,4 тыс. студентов Московского областного медколледжа», – отметила вице-губернатор.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, в Московском областном медицинском колледже обучают по таким специальностям, как лечебное, сестринское и акушерское дело, стоматология ортопедическая и профилактическая, лабораторная диагностика и фармация.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#студенты
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