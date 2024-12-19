В Подмосковье выдали более 3 тысяч подарочных наборов для новорождённых

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше трёх тысяч бесплатных подарочных наборов «Я родился в Подмосковье!» выдали с начала года в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«В подарочном наборе «Я родился в Подмосковье!» мы постарались собрать всё самое необходимое как для мамы, так и для ребенка. Благодаря набору, будущая мама сможет посвятить больше времени подготовке к родам. (…) Всего с начала года в области выдали более 3 тысяч таких наборов», — сказал глава подмосковного Минздрава Максим Забелин.В набор «Я родился в Подмосковье!» входят средства гигиены, лечебная косметика, бельё, игрушки и прочее. Родителям также предоставлена возможность получить вместо набора выплату в размере 20 тысяч рублей.
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