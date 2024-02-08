Подмосковные врачи спасли беременную пациентку с редкой патологией плаценты

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Врастание плаценты выявили врачи Видновского перинатального центра у 30-летней женщины на 34-й неделе беременности, специалистам удалось спасти жизни и здоровье будущей матери, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Врастание плаценты — чрезвычайно опасная патология, она может привести к сильнейшему кровотечению и есть риск не только удаления матки, но и смерти для матери и младенца. Особенность заключалась в том, что врастание произошло на матке без рубца – это очень редкий и трудно диагностируемый случай.
Благодаря врачам у женщины родился здоровый мальчик весом 3 кг и ростом 50 см. Сейчас мама и новорождённый ещё находятся под наблюдением врачей.
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«Мы смогли довести беременность до 37-й недели, после чего сделали кесарево сечение. В ходе операции выяснилось, что плацента вросла в заднюю и переднюю стенки матки. Патологические ткани удалось иссечь, сохранив сам репродуктивный орган», — рассказал заведующий акушерским отделением патологии беременности Видновского центра Ильяс Куликов.
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Лев Каштанов