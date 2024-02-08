В Подмосковье в текущем году планируют провести 5,5 тыс. бесплатных процедур ЭКО

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Около пяти с половиной тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют провести в Московской области в 2024 году в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«На этот год запланировано проведение порядка 5,5 тыс. процедур ЭКО. (…) Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.Для того, чтобы пройти в Московской области процедуру ЭКО или криопереноса, необходимо оформить квоту. Инструкция по оформлению, а также полный список необходимых документов размещены на сайте регионального Минздрава в разделе «Информация».
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