Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Подмосковье в текущем году планируют провести 5,5 тыс. бесплатных процедур ЭКО

В Подмосковье в текущем году планируют провести 5,5 тыс. бесплатных процедур ЭКО

08 февраля 2024, 09:58
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около пяти с половиной тысяч процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют провести в Московской области в 2024 году в рамках обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«На этот год запланировано проведение порядка 5,5 тыс. процедур ЭКО. (…) Важно, что в Подмосковье услуга выполняется бесплатно, по полису ОМС», — цитируются в сообщении слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.
Для того, чтобы пройти в Московской области процедуру ЭКО или криопереноса, необходимо оформить квоту. Инструкция по оформлению, а также полный список необходимых документов размещены на сайте регионального Минздрава в разделе «Информация».

Читайте также:

Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака

Онищенко обвинил в ситуации с корью в России COVID-19

Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда
#здравоохранение
#эко
#медицина
#светлана стригункова
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эндокринолог назвала идеальное время для завтрака
Врач Павлова: завтрак до восьми утра снижает риск развития сахарного диабета
07 февраля 2024, 21:44

Фото: istock / Arx0nt

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем Телеграм-канале рассказала, что у людей, привыкших завтракать до 8 утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59%.

Врач пояснила, что польза раннего завтрака доказана учеными из Барселоны. На протяжение семи лет исследователи наблюдали за образом жизни более 100 тысяч человек.

«За время исследования диабет второго типа выявили у 963 человек. Диагноз значительно чаще ставили участникам, у которых первый прием пищи был после девяти часов утра, по сравнению с теми, кто завтракал до восьми», — пояснила Павлова.
Эндокринолог связала это с биологическими ритмами. Как утруждает эксперт, человеку сразу после пробуждения нужно поесть, иначе организму будет сложнее контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

Она отметила, что первый прием пищи должен быть сбалансированным и содержать жиры, белки и углеводы. Кроме того, врач порекомендовала перед едой пить стана воды. А вот кофе лучше пить примерно через час после употребления пищи, подытожила Павлова.

Читайте также:

Врачи раскрыли секреты правильного сна

Врач Продеус предупредил об опасности обезжиренного творога

Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует

#эксперт
#врач
#кофе
#человек
#приём
#диагноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Онищенко обвинил в ситуации с корью в России COVID-19
07 февраля 2024, 20:47

Фото: istockphoto.com/peterschreiber.media

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, что случаи выявления кори в России вызваны, в том числе, ослаблением иммунитета людей после пандемии коронавируса.
«Серьёзное снижение иммунной прослойки, это первое. В период короны были нарушения с графиком выполнения плановых прививок от кори среди школьников», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Онищенко.

Он добавил, что оказывают на эту ситуацию влияние также пробелы в наличии коревой вакцины и график прививок от заболевания среди взрослого населения. Кроме этого, по его словам, есть проблема приезда в страну непривитых мигрантов.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» также говорил, что случаи таких заразных заболеваний, как корь, ветрянка или дифтерия возникают всё чаще из-за ослабления коллективного иммунитета, к этому, в свою очередь, привело нежелание вовремя вакцинировать детей.

Читайте также:

«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори

Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда

Врач Каратаева: Жир на животе может указывать на диабет и рак
#корь
#вакцины
#врач
#заболевания
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, о каких серьёзных проблемах здоровья может говорить жажда
Врач Табеева: Сильная жажда может указывать на нарушения в мозге
07 февраля 2024, 19:09

Фото: istockphoto.com/fizkes

Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Камиля Табеева заявила, что повышенная жажда может говорить о нарушениях работы мозга.
«Такое состояние связано с дефицитом или дефектом воздействия на почки специального гормона – вазопрессина. Он выделяется гипоталамусом, накапливается в задней доле гипофиза, контролирует уровень воды в организме, регулирует ее количество, которое выводится почками», – пояснила в беседе с Газета.ру Табеева.

Причинами дефицита или дефекта этого гормона могут быть генетические нарушения, черепно-мозговые травмы, хирургические вмешательства и т. д.

Ранее Врач диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева объяснила, что жир на животе может указывать на шесть групп заболеваний, среди которых сахарный диабет и онкология.

Читайте также:

Врач Каратаева: Жир на животе может указывать на диабет и рак

«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори

Врач Тихоненко: Вода способна подарить заряд бодрости
#вода
#врач
#нарушения
#здоровье
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Каратаева: Жир на животе может указывать на диабет и рак
07 февраля 2024, 19:02

Фото: istockphoto.com/undefined undefined

Врач диетолог, гастроэнтеролог Яна Картаева объяснила, что жир на животе может указывать на шесть групп заболеваний, среди которых сахарный диабет и онкология.
«Абдоминальное ожирение является маркером накопления жира вокруг органов брюшной полости – висцерального жира. Висцеральное отложение жира ассоциировано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов ЖКТ, заболеваний костно-суставной и репродуктивной систем», – заявила в беседе с Газета.ру Картаева.

Для того, чтобы вычислить такое ожирение, в первую очередь, необходимо посчитать избыточную массу тела по специальным медицинским методикам.

Читайте также:

«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори

Врач Тихоненко: Вода способна подарить заряд бодрости

Названы простые продукты для разжижения крови и укрепления сосудов
#вода
#продукты
#ожирение
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Робот Светлана определил лучшую в Подмосковье бригаду скорой помощи
07 февраля 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области определили лучшую бригаду скорой помощи по итогам 2023 года. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
Отмечается, что с помощью робота Светланы был организован обзвон пациентов, касательно работы скорой помощи. Голосовой помощник связывался с жителями подмосковья, к которым накануне по вызову приезжала бригада скорой, и просил оценить её работу по пятибалльной шкале. В результате по итогам прошедшего года была определена лучшая бригада скорой помощи, а именно врач, фельдшер, медсестра и водитель.

Лучшими стали врач Щёлковской подстанции Алла Григорьева, фельдшер Чеховской подстанции Оксана Серна, медицинская сестра Домодедовской подстанции Татьяна Федотова и водитель Балашихинской подстанции Иван Концов. Уточняется, что в этом году автоматизированный опрос пациентов о работе скорой помощи роботом Светланой продолжится.

Читайте также:

«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори

В МОНИКИ открыли второй в Подмосковье региональный эндокринологический центр

В Подмосковье детей с сахарным диабетом во время лечения будут сопровождать психологи
#светлана стригункова
#здравоохранение
#скорая помощь
#робот
#врачи
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори
07 февраля 2024, 17:20

Фото: Istockphoto / Design Cells

Случаи таких заразных заболеваний, как корь, ветрянка или дифтерия возникают всё чаще из-за ослабления коллективного иммунитета. К этому, в свою очередь, привело нежелание вовремя вакцинировать детей. Об этом заявил «Радио 1» доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
«Ранее все расслабились – кори нет, полиомиелита нет, дифтерии нет. А почему нет? Потому что с 1950-х годов появились вакцины. Практически всех детей начали вакцинировать. Это моё поколение, мне сейчас 66 лет. Мы фактически не знали подобных инфекций. А в 1990-е годы одно известное издание ляпнуло не по делу, что вакцина – это ужас. Но не только оно – возникло мощное антипрививочное движение. И корь, полиомиелит и дифтерия начали распространяться. Некоторые дети умерли. И сейчас мы пожинаем плоды: иммунная прослойка в стране ослабла, потому что определённый процент населения перестал вакцинировать детей», – пояснил иммунолог.
По словам Жемчугова, вирусы начали «находить» взрослых, у которых через 20 лет ослаб иммунитет. В 1960-80 годах такого просто не могло быть, так как практически все проходили вакцинацию, и вирус не мог никого «найти» без иммунитета. Врач также предупредил об опасности, казалось бы, лёгких заболеваний.
«Никого не хочу пугать, но и корь, и ветрянка, и полиомиелит – очень серьёзные болезни. Иногда это инвалидность или даже гибель, особенно среди детей. Один исторический пример: португальские корабли в ХV или ХVI веке привезли корь на острова в Тихом океане. Так там вообще всё население исчезло, потому что никакого иммунитета не было. Попал вирус, и все люди погибли», – разъяснил собеседник «Радио 1».
Ранее сообщалось о выявлении случая заболевания корью в кампусе Российского технологического университета МИРЭА на проспекте Вернадского. Принято решение, что до 12 февраля включительно занятия там будут проходить в дистанционном формате.

Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал, что из-за курения можно лишиться зубов

В МОНИКИ открыли второй в Подмосковье региональный эндокринологический центр

В Подмосковье детей с сахарным диабетом во время лечения будут сопровождать психологи

#здравоохранение
#вакцинация
#корь
#заболевания
#врач
#иммунинитет
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Тихоненко: Вода способна подарить заряд бодрости
07 февраля 2024, 16:20

Фото: istockphoto.com/Yaroslav Olieinikov

Нутрициолог Анна Тихоненко заявила, что обезвоживание может вызывать усталость и сонливость, а для более бодрого состояние рекомендуется пить больше воды.
«Рекомендуется потреблять не менее двух литров жидкости в сутки. Предпочтительный источник — это вода. А учитываются также чай, кофе, соки, молоко, супы и т. д. Но объём всегда зависит от затрат: марафонцу при забеге нужно значительно больше пить, чем сотруднику офиса. Самый действенный совет: окружите себя водой, чтобы вовремя утолять жажду», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее врач-эксперт Ольга Уланкина напомнила о том, что такое состояние, как «барическое дно», может негативно влиять на состояние человека. Особенно это касается людей с проблемами с сердцем.

«Барическое дно или, как его ещё называют, барическая ложбина — это снижение атмосферного давления ниже нормы, которая бывает в конкретной местности. За сутки давление может упасть на несколько десятков единиц. Такое «обрушение» может сказаться на самочувствии. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца», — пояснила в беседе с RT Уланкина.

Читайте также:

Диетолог назвала напиток, который улучшает память и мозговую деятельность

Врач Умнов назвал страшные заболевания, вызываемые водкой

Озвучено основное противопоказание к постановке виниров
#вода
#диетолог
#заболевания
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин рассказал, что из-за курения можно лишиться зубов
07 февраля 2024, 12:50

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему курильщики могут остаться без зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что курение обычных и электронных сигарет негативно влияет на слизистую полости рта и дёсны.

«У курящих людей намного чаще встречаются болезни дёсен и полости рта. Это проявляется воспалением и болезненностью дёсен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса.В результате воспаления дёсен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с дёснами — одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. Впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», — подчеркнул Виталий Холдин.

Он также добавил, что на слизистую рта негативное влияние оказывает никотин, вызывая сухость и воспаления.

Читайте также:

Диетолог назвала напиток, который улучшает память и мозговую деятельность

Врач Умнов назвал страшные заболевания, вызываемые водкой

Подмосковный гематолог Марнов назвал самую востребованную группу крови
#подмосковье
#курение
#вред
#здоровье
#зубы
#болезни
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МОНИКИ открыли второй в Подмосковье региональный эндокринологический центр
07 февраля 2024, 12:18

Фото: пресс-службе Минздрава МО

В МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского стартовала работа регионального эндокринологического центра, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. В центре будут оказывать медицинскую помощь пациентам в возрасте от 18 лет с патологиями эндокринной системы.
«Это второй региональный эндокринологический центр в Подмосковье. На прошлой неделе начал приём пациентов такой же центр в Видновской больнице. Их главная задача – медицинская помощь всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», – пояснила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
В центре можно получить консультации разных специалистов – начиная с диагностики и профилактики заболевания и заканчивая лечением. При выявлении острой патологии пациенту предложат госпитализацию в стационар.
«В центре принимают врачи-эндокринологи, офтальмолог, работающий с лазерной операционной. Функционирует школа сахарного диабета. В ближайшее время будет открыт кабинет диабетической стопы. Доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», – рассказала заведующая региональным эндокринологическим центром МОНИКИ Александра Шевлягина.
Медицинская помощь в центре оказывается бесплатно, по полису ОМС. Направление на консультацию может получить любой житель области при наличии показаний.

Читайте также:

В Московской области открыли новый эндокринологический центр

Для каширских врачей провели обучающий семинар по диабету

Эндокринолог Мамонтова перечислила признаки инсулинорезистентности
#светлана стригункова
#здравоохранение
#моники
#врачи
#пациенты
#московская область
#подмосковье
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф