Подмосковные росгвардейцы присоединились к акции «Помочь без лишних слов»

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Росгвардейцы присоединились к донорской акции «Помочь без лишних слов» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Добровольная донорская акция «Помочь без лишних слов» проводилась с 5 по 7 февраля при поддержке волонтерской организации.
Стоит отметить, что в акции принял участие старший лейтенант полиции Сергей Исаев, который является «Почетным донором». Он более 14 лет принимает участие в донорских акциях и на этот раз сдал кровь уже в 48-й раз.
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«Сотрудники Волоколамского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области стали участниками акции. <…> Забор крови осуществлялся в Волоколамской больнице, откуда в ближайшее время кровь и ее компоненты будут направлены на нужды в медицинские учреждения региона. Большинство росгвардейцев уже не первый год безвозмездно сдают кровь, необходимую для спасения пациентов», — поделились в ведомстве.
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Мира Полтева