Специалисты МОДКТОБ провели операцию по исправлению врожденной косолапости у ребенка

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил трёхлетний мальчик с врождённой косолапостью. Он был под наблюдением специалистов поликлиники с самого рождения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели хирургическое лечение по методу Зацепина. Пока на одной стопе, так как операция сложная и объемная. Восстановили баланс работы мышц ноги. Для этого удлинили сухожилия, устранили рубцовые изменения в них и несовпадение рельефа поверхностей в голеностопе и суставах стопы. Причиной рецидива была сопутствующая неврологическая патология, значительно осложнившая течение заболевания», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Читайте также:
В социальные центры Подмосковья поступит 200 единиц реабилитационной техники
Специалисты НИКИ детства объяснили, как определить пневмонию у ребёнка
Подмосковные врачи провели операцию пациенту с опухолью на губе
Дайана Хусинова