Подмосковные врачи спасли младенца с врождённой непроходимостью пищевода

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли младенца с врождённой непроходимостью пищевода. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил новорожденный мальчик с атрезией, при которой пищевод развивается не до конца и заканчивается слепо. Для ребёнка это означает невозможность кормления. Кроме того, в большинстве случаев ниже зоны слепого конца пищевода формируется свищ – маленькое соустье, соединяющее пищевод с трахеей. Из-за этого слюна постоянное попадает из пищеварительного тракта в трахею, что приводит к развитию тяжёлой пневмонии.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
После операции ребёнок прошел реабилитацию в условиях стационара и сейчас выписан домой на амбулаторное лечение. Мальчик находится на грудном вскармливании, прибавляет в весе и развивается в соответствии с возрастом.
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«При такой патологии лечение может быть только хирургическим. В ходе операции мы восстановили правильную анатомию пищеварительного тракта. Теперь здоровью и жизни младенца ничто не угрожает. Раньше подобные операции выполняли открытым доступом. Сейчас мы используем эффективные методы, позволяющие проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством. После них дети быстрее восстанавливаются», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых МОЦОМД Михаил Рехвиашвили.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
После операции ребёнок прошел реабилитацию в условиях стационара и сейчас выписан домой на амбулаторное лечение. Мальчик находится на грудном вскармливании, прибавляет в весе и развивается в соответствии с возрастом.
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Лора Луганская